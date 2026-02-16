Apple по-прежнему оставляет 60Hz в своих моделях среднего уровня — и это не просто нюанс спецификаций. Компания давно делает ставку на сегментацию: Pro‑модели получают ProMotion и переменную частоту, а Air и базовые iPad остаются на 60Hz, даже когда конкуренты в той же ценовой категории предлагают 120Hz. Для покупателя это не вопрос маркетинга, а ощутимого восприятия скорости и плавности интерфейса.

Если кратко: 120Hz далёк от роскоши — это теперь стандарт в смартфонах и ноутбуках средней цены. Apple постепенно раздаёт эту опцию по моделям (например, 120Hz появился у базового iPhone 17 в 2025 году), но в планшетах и ноутбуках среднего уровня компания всё ещё держит «минимум» — и тем самым сохраняет повод для апсейла на Pro‑линейку.

Почему 60Hz устарел

Плавность интерфейса — это не только эстетика. 120Hz и переменные частоты делают прокрутку, анимации и работу с пером заметно приятнее; устройства кажутся откликчивее даже при одинаковом железе. Технологии LTPO и адаптивные дисплеи позволяют экономить батарею, снижая частоту там, где это не требуется, — так что аргумент «120Hz жрёт батарею» уже не универсален.

Примеры: iPad Pro получил 120Hz в 2017, iPhone Pro — в 2021, базовый iPhone 17 — в 2025.

Большинство Windows‑альтернатив в ценовом диапазоне около $1,000 уже предлагают 120Hz или 90Hz в качестве опции (Dell XPS, HP Spectre, Lenovo Yoga и другие).

Переход на 90-120Hz технически доступен и для LCD‑матриц среднего класса — главное решение Apple лежит в продуктовой политике, а не в ограничениях поставок.

Кто выигрывает и кто теряет

Выигрывают пользователи — они получают более приятный опыт без доплаты и без необходимости забрасывать экосистему Apple. Выигрывают конкуренты: когда MacBook Air и iPad Air выглядят «только» быстрее по цене, Windows‑производители легко позиционируют свои продукты как лучшую «скидку» на плавность интерфейса.

Проигрывает Apple в простом смысле PR и ценностного предложения. Сегментация помогает продавать Pro‑модели, но со временем этот трюк стареет: пользователи замечают, что за $999 на рынке можно получить ноутбук с 120Hz, а у Apple — нет. Потенциальные покупатели начнут задаваться вопросом: почему я платю за бренд, но получаю старую частоту обновления?





Как Apple может изменить линейку

У Apple есть несколько простых путей. Первый — убрать 60Hz в большинстве устройств и сделать 120Hz стандартом для всех моделей от определённого ценового порога (например, от $599 и выше). Второй — ввести промежуточный шаг 90Hz для Air‑уровня: это снизит цену компонентов и при этом даст заметный прирост плавности.

Наконец, компания может использовать программные приёмы: активнее внедрять адаптивность, оптимизировать рендеринг анимаций и давать пользователю опции экономии батареи при 120Hz. Всё это уменьшит аргументы «за» конкурентов и одновременно сохранит акумуляторную отдачу.

Решение Apple — это не только про цифры в техкарте. Это про восприятие бренда и остроту конкурентного преимущества. Если компания продолжит удерживать 60Hz в моделях, стоящих под $1,000, она оставит пространство для критики и для атак со стороны производителей Windows‑ноутбуков и Android‑планшетов. А для большинства пользователей такой выбор очевиден: плавность важнее маркетинга.