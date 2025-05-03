LG Display добилась прорыва, к которому индустрия шла годами. Компания первой в мире начала массовый выпуск синих фосфоресцентных OLED-панелей — ключевого компонента для создания действительно идеального OLED-дисплея, в котором все три базовых цвета работают на энергоэффективной фосфоресценции.

Что придумала LG и почему это важно

Разработка велась в течение восьми месяцев в сотрудничестве с Universal Display Corporation (UDC). Новый тип панели дебютирует на выставке SID Display Week 2025 в Сан-Хосе.

В основе технологии лежит гибридная архитектура: двухслойная структура, где нижний слой остаётся флуоресцентным ради стабильности, а верхний — фосфоресцентным для энергоэффективности. Такой подход позволил снизить энергопотребление примерно на 15%, не жертвуя яркостью или сроком службы.

Применение синих фосфоресцентных материалов стало возможным благодаря PHOLED-технологии от UDC. Она использует органометаллические соединения с тяжёлыми металлами (например, иридием), которые позволяют задействовать оба типа возбужденных состояний — синглеты и триплеты. Результат — почти 100% эффективность световыделения.

Где это пригодится

На первом этапе новые панели будут использоваться в компактных устройствах: смартфонах, планшетах, носимой электронике и, возможно, в складных моделях. В будущем технология найдёт применение в устройствах с поддержкой ИИ, AR/VR-гарнитурах и ультратонких ноутбуках.

Интересно, что именно LG опередила Samsung, которая активно работала над аналогичным решением и собиралась применить его в грядущих Galaxy Z Fold 7 и Flip 7. Но теперь лидерство принадлежит LG — и это важная веха для всей индустрии.

Почему идеальный OLED стал реальностью

Синие фосфоресцентные OLED — последний недостающий элемент truly energy-efficient дисплеев, где все три базовых цвета используют фосфоресценцию. Это значит:

меньший расход батареи;

более яркие экраны;

возможность создавать более тонкие устройства;

лучшее качество изображения.

После десятилетий исследований индустрия наконец добилась того, что ещё недавно казалось невозможным. Идеальный OLED больше не концепт — он стал реальностью и уже скоро появится в потребительских устройствах.