Apple готовит кардинальное обновление дизайна iPad Pro, которое может установить новый стандарт для планшетного рынка. Согласно последним утечкам от авторитетного китайского источника Instant Digital, будущие модели iPad Pro получат практически безрамочный OLED-дисплей с рекордно тонкими рамками.

Главной особенностью нового дизайна станет практически полное отсутствие видимых рамок вокруг экрана. В отличие от конкурента Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, который использует вырез в экране для фронтальной камеры, Apple нашла способ сохранить чистую поверхность дисплея без ущерба для функциональности. Соотношение экрана к корпусу превысит 90%, что станет лучшим показателем среди всех планшетов Apple.

Для реализации этого амбициозного проекта Apple придется решить несколько сложных технических задач:

Размещение фронтальной камеры и системы Face ID — рассматриваются варианты с Dynamic Island (как в iPhone) или подэкранным расположением компонентов Полная перекомпоновка внутреннего пространства — особенно сложно будет разместить систему охлаждения для мощного чипа M5 Применение новейших OLED-технологий — включая инновационное решение «чип на пленке» от LG Display

Эксперты отмечают, что текущая модель iPad Pro 2024 года с чипом M4 вряд ли получит этот революционный дизайн. Скорее всего, мы увидим его только в моделях 2026-2027 годов выпуска. Это связано как с технологическими сложностями, так и с традиционно осторожным подходом Apple к внедрению радикальных нововведений.





Стоит отметить, что информация пока носит характер слухов — источник Instant Digital, несмотря на свою авторитетность, иногда допускал неточности в прошлом. Однако сама идея соответствует общей стратегии Apple по постоянному совершенствованию дизайна своих флагманских устройств.

Если Apple действительно реализует этот проект, это может дать компании серьезное преимущество в премиальном сегменте планшетов, где iPad Pro уже сейчас занимает лидирующие позиции благодаря своей производительности и экосистеме.



