Компания LG официально запустила в продажу серию телевизоров OLED evo M5 на глобальном рынке после её дебюта на CES 2025. Новинки объединяют качественное изображение уровня G5 с беспроводной передачей сигнала с помощью технологии Zero Connect Box.

Телевизоры M5 ориентированы не только на киноманов, но и на геймеров. Серия поддерживает NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium, а также сертифицирована Intertek за игровую производительность. Заявленное время отклика — менее 0,1 мс. Консоли и другие устройства можно подключать к выносному блоку Zero Connect Box, который размещается отдельно от телевизора, устраняя беспорядок из проводов.

Фирменная технология LG True Wireless позволяет передавать аудио- и видеосигнал в разрешении до 4K с частотой 144 Гц и низкой задержкой — без использования кабеля между телевизором и источником сигнала. По словам LG, беспроводная производительность сопоставима с проводным подключением.

Среди других функций: поддержка Dolby Vision, Dolby Atmos и режима Filmmaker Mode. Функция Ambient Light Compensation адаптирует изображение к окружающему освещению. За обработку изображения отвечает процессор Alpha 11 AI Gen2, а технологии AI Picture Pro и AI Sound Pro улучшают глубину, детализацию и создают звук формата 11.1.2. Технология Brightness Booster Ultimate обеспечивает высокую яркость экрана.





Серия M5 прошла верификацию от UL Solutions по параметрам «Идеальный чёрный» и «Идеальный цвет». Intertek подтвердил 100-процентную точность и объём цветопередачи, а TÜV Rheinland присвоил телевизору наивысшую оценку за чёткость отображения в ярком освещении.

Цены на серию в Гонконге следующие:

– 65 дюймов — HK$34,980 (около 4456 долларов США)

– 75 дюймов — HK$67,980 (около 8660 долларов США)

– 83 дюйма — HK$92,980 (около 11,845 долларов США)

– 97 дюймов — HK$299,980 (около 38,220 долларов США)





Продажи уже начались в Гонконге, в другие страны телевизоры поступят в ближайшие недели.