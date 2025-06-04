LG представила UltraFine 40WT95UF — первый в мире монитор с разрешением 5K2K, оснащённый интерфейсом Thunderbolt 5. Новинка ориентирована на профессионалов, работающих с большими объёмами данных — от специалистов в сфере финансов и IT до представителей креативных индустрий.

Модель оснащена 39,7-дюймовой изогнутой IPS Black панелью с кривизной 2500R и разрешением 5120×2160 пикселей. Частота обновления составляет 120 Гц, цветовой охват — 99% пространства DCI-P3. Монитор сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 600 и проходит заводскую калибровку для точной цветопередачи из коробки.

Одним из ключевых преимуществ стало использование Thunderbolt 5 с двусторонней пропускной способностью 80 Гбит/с. Это позволяет подключать несколько 4K-дисплеев, передавать большие файлы и заряжать устройства мощностью до 96 Вт — всё через один кабель. Среди разъёмов: два Thunderbolt 5, один USB-C (вход), четыре USB-C (выход), два USB-A, два HDMI, DisplayPort 2.1 и Ethernet-порт RJ45.

Для повышения продуктивности предусмотрены фирменные решения LG: OnScreen Control и Dual Controller, а также встроенная KVM-система, позволяющая управлять двумя компьютерами с одной клавиатуры и мыши. Дополнительно доступны режимы «картинка в картинке» и «картинка рядом с картинкой».

Монитор поставляется с регулируемой по высоте подставкой с возможностью наклона и поворота. Есть датчик внешнего освещения для автоматической настройки яркости и цветовой температуры, два динамика по 10 Вт и поддержка AMD FreeSync Premium для более плавного отображения контента.

LG позиционирует UltraFine 40WT95UF как решение для корпоративного и B2B-сегмента, делая акцент на высокой производительности и снижении количества кабелей на рабочем месте. Стоимость новинки пока не раскрыта.