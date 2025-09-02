Компания LG анонсировала монитор UltraFine 32U990A с разрешением 6K еще в начале года, однако точная дата его появления в продаже стала известна только недавно. Издание DisplaySpecifications раскрыло подробные сведения о гаджете, включая его основные параметры и сроки начала продаж.

Запуск продаж модели LG UltraFine 32U990A запланирован на сентябрь этого года. Устройство оснащено 31,5-дюймовым экраном Nano-IPS Black с впечатляющим разрешением 6144×3456 пикселей (233 ppi), частотой обновления 60 Гц и узкими рамками по периметру. Яркость дисплея достигает 450 кд/м² в стандартном режиме и возрастает до 600 кд/м² при воспроизведении HDR-контента.





LG подчеркивает превосходную цветопередачу устройства: охват цветового пространства Adobe RGB составляет 99,5%, а гаммы P3 — 98%. Новинка также выделяется поддержкой современного стандарта Thunderbolt 5 наряду с традиционными интерфейсами HDMI и DisplayPort.

В комплекте с монитором поставляется регулируемая подставка, которая позволяет изменять наклон экрана, его высоту и поворачивать панель в вертикальное положение. Информация о стоимости устройства пока остается неизвестной.



