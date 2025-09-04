На выставке IFA 2025 в Берлине компания Dreame Technology сделала акцент на будущем умного дома и бытовой техники. Одно из центральных мест в экспозиции заняли новые роботы-газонокосилки Dreame серии A3 AWD. Они демонстрируют, как искусственный интеллект и инженерные решения помогают автоматизировать уход за садом и газоном, снимая с пользователей необходимость ручной работы.

Серия A3 AWD: новый стандарт ухода за газоном

Dreame позиционирует A3 AWD как самые передовые роботы-газонокосилки в своей линейке. Они разработаны для полностью автономной работы: от построения карт участка до точного подстригания травы по краям.





Навигация OmniSense 3.0

Система объединяет высокоточный 3D LiDAR и бинокулярное ИИ-зрение. Она в реальном времени создаёт трёхмерные карты участка и способна обнаруживать свыше 300 объектов — от садовых инструментов до мелких животных. Благодаря этому косилка уверенно работает в сложных условиях: узкие проходы, неровный рельеф, многозонные дворы.

Подстригание кромок EdgeMaster 2.0

Фирменная технология отвечает за обработку краёв газона с точностью до 1,5 см. Два плавающих режущих диска автоматически подстраиваются под рельеф, захватывая до 40 см за один проход. Это позволяет поддерживать ровную и здоровую поверхность даже на склонах и холмистой местности.





Полный привод и устойчивость

Мотор-колёса 4WD в сочетании с всенаправленными колёсами Mecanum и подвеской обеспечивают косилке стабильность и проходимость. Она способна забираться на склоны, преодолевать препятствия и легко разворачиваться на месте. В результате газонокосилка остаётся эффективной даже на самых сложных участках.

Продукты Dreame и сроки выхода

Помимо газонокосилок, компания анонсировала ряд новых устройств:





Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete — старт продаж 8 сентября 2025 года, цена 1499 евро (скидка 200 евро первые две недели).

— старт продаж 8 сентября 2025 года, цена 1499 евро (скидка 200 евро первые две недели). Aqua10 Ultra Track Complete — также с 8 сентября, доступен в белом и чёрном цвете по цене 1499 евро.

— также с 8 сентября, доступен в белом и чёрном цвете по цене 1499 евро. Dreame Matrix10 Ultra — с 24 сентября, цена 1599 евро (скидка 200 евро в первую неделю).

— с 24 сентября, цена 1599 евро (скидка 200 евро в первую неделю). Dreame V30 — с 25 сентября, цена 599 евро (скидка 50 евро на старте).

— с 25 сентября, цена 599 евро (скидка 50 евро на старте). Dreame V20 Pro — с 25 сентября, цена 429 евро (скидка 40 евро на старте).

Когда выйдут газонокосилки

Покупатели смогут приобрести Dreame A3 AWD в начале 2026 года. Одновременно в продажу поступит робот-пылесос Dreame Cyber10 Ultra с системой QuadTrack, который умеет перемещаться по лестницам.

Таким образом, компания сделала ставку сразу на два сегмента: уборку дома и уход за приусадебным участком. Газонокосилки Dreame A3 AWD с искусственным интеллектом претендуют на то, чтобы стать новым стандартом автономного ухода за газоном.



