На выставке IFA 2025 в Берлине компания Dreame Technology сделала ставку на радикальные инновации в сфере умной уборки. Центральным элементом экспозиции стал Dreame Cyber10 Ultra — первый в мире робот-пылесос, оснащённый манипулятором и системой многофункциональных инструментов.

Новый флагман компании не только убирает полы, но и выполняет задачи, которые раньше казались невозможными для бытовой техники: перемещает предметы, очищает труднодоступные места и адаптируется к пространству квартиры с точностью до миллиметра.





Cyber10 Ultra: робот, который меняет представление об уборке

Dreame Cyber10 Ultra работает на базе бионической экосистемы CyberDex. Разработчики сделали акцент на автономности: робот способен действовать полностью самостоятельно, без помощи пользователя. Он не ограничивается стандартной функцией пылесоса — благодаря встроенной руке-манипулятору устройство поднимает предметы весом до 500 граммов, освобождая путь для уборки.

Cyber10 Ultra справляется с тем, что недоступно обычным моделям: заезжает под шкафы, чистит глубокие углы и аккуратно маневрирует вокруг мебели. Это выводит роботизированные системы уборки на новый уровень и приближает их к функциональности сервисных роботов.





Манипулятор Hyper-Flex Arm

Ключевая особенность модели — роботизированная рука CyberDex Hyper-Flex Arm. Она повторяет движения человека с помощью четырёх суставов и пяти степеней свободы. Манипулятор выдвигается на 33 см и обладает высоким крутящим моментом, что позволяет перемещать разбросанные предметы, аккуратно организовывать пространство и обеспечивать полный доступ к зонам уборки.

Автономная работа с инструментами

В отличие от традиционных пылесосов, Cyber10 Ultra умеет использовать разные насадки и щётки. Робот сам подбирает подходящий инструмент, чтобы очистить щели, труднодоступные углы и узкие пространства. Радиус действия манипулятора составляет до 40 см — ни один уголок квартиры не остаётся вне зоны охвата.





Система зрения TriSight 360°

Чтобы работать максимально точно, робот оснащён системой TriSight 360°. Она включает:

бинокулярные камеры, создающие трёхмерную карту помещения;

инфракрасные и RGB-камеры на манипуляторе для полного обзора;

боковые лазерные датчики, устраняющие «слепые зоны».

Это позволяет Cyber10 Ultra безопасно ориентироваться в пространстве, избегать столкновений с мебелью, проводами и мелкими предметами, а также строить маршрут с учётом реальной обстановки.





Другие новинки Dreame на IFA 2025

Помимо Cyber10 Ultra, компания представила полный спектр решений для умного дома. Среди них — робот-пылесос с системой QuadTrack, впервые способный подниматься по лестницам, а также обновлённая линейка вертикальных беспроводных пылесосов и роботы-газонокосилки с искусственным интеллектом.

Особое внимание уделено моделям:

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete — старт продаж 8 сентября 2025 года, цена 1499 € (скидка 200 € в течение двух недель).

— старт продаж 8 сентября 2025 года, цена 1499 € (скидка 200 € в течение двух недель). Aqua10 Ultra Track Complete — с 8 сентября 2025 года, в белом и чёрном цвете, 1499 €.

— с 8 сентября 2025 года, в белом и чёрном цвете, 1499 €. Dreame Matrix10 Ultra — появится 24 сентября 2025 года за 1599 € (скидка 200 € первую неделю).

— появится 24 сентября 2025 года за 1599 € (скидка 200 € первую неделю). Dreame V30 — с 25 сентября 2025 года, 599 € (скидка 50 € до 8 октября).

— с 25 сентября 2025 года, 599 € (скидка 50 € до 8 октября). Dreame V20 Pro — с 25 сентября 2025 года, 429 € (скидка 40 € до 8 октября).

Все устройства будут доступны на официальном сайте Dreame, в Amazon и у авторизованных ритейлеров.