Компания Dreame активно расширяет свой бизнес: за последние полгода она вышла на рынки стиральных машин, холодильников, смартфонов и кондиционеров. Теперь бренд официально представил свою первую линейку умных телевизоров — серию V3000 Aura 4K Mini LED. В неё вошли модели с диагональю 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов. Цены стартуют с 3999 юаней (около 562 долларов).

Телевизоры Dreame V3000 Aura оснащены 4K Ultra HD Mini LED-панелями с технологией QLED. Максимальная яркость достигает 2800 нит у 100-дюймовой версии и 2200 нит у остальных. Все модели поддерживают 98% цветового охвата DCI-P3 и разрешение 3840×2160 пикселей. Экраны имеют антибликовое покрытие и систему локального затемнения: от 520 зон на 55-дюймовой модели до 1248 зон на 100-дюймовой. Контрастность достигает 20 000:1.

Младшая модель (55 дюймов) поддерживает частоту обновления 144 Гц, а более крупные варианты — до 150 Гц. Заявленное время отклика составляет 5,3 мс. Поддерживаются технологии HDMI 2.1, включая VRR и ALLM, что делает телевизоры подходящими для игр нового поколения. За производительность отвечает четырёхъядерный процессор ARM Cortex-A73, дополненный 4 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной (в зависимости от модели). У 100-дюймовой версии — 128 ГБ, у остальных — 64 ГБ.

По части подключения телевизоры оснащены двухдиапазонным Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Ethernet-портом, четырьмя HDMI (два из которых — версии 2.1, включая eARC), одним USB 3.0, одним USB 2.0, SPDIF-выходом и коаксиальным входом. Работают новинки на операционной системе Android с фирменным интерфейсом Dreame и интеллектуальной системой AI Scene Recognition.

Аудиосистема — 2.1.2-канальная Dreame Master Acoustic System с двойными рупорными динамиками и сабвуфером. Мощность звука варьируется от 49 до 91 Вт в зависимости от размера экрана, при этом все модели поддерживают Dolby Atmos.





Корпус телевизоров выполнен из металла, имеет толщину всего 8 мм и золотистую окантовку. Все модели получили сертификацию TÜV Rheinland за низкий уровень синего света, поддержку высокочастотного ШИМ-димминга на уровне 20 000 Гц и интеллектуальный датчик освещённости для комфортного просмотра.

В Китае серия Dreame V3000 Aura уже доступна на JD.com. Стоимость 55-дюймовой модели составляет 3999 юаней (примерно 560 долларов). 65-дюймовая версия оценена в 5499 юаней (около 770 долларов), 75-дюймовая — 7399 юаней (порядка 1040 долларов), 85-дюймовая — 9999 юаней (около 1400 долларов), а флагманская 100-дюймовая модель — в 14 499 юаней (приблизительно 2030 долларов).