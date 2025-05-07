OpenAI рассчитывает снизить долю выручки, выплачиваемую Microsoft, до 10% к концу десятилетия, сообщает The Information со ссылкой на внутренние финансовые документы компании.

На сегодняшний день OpenAI обязана отдавать 20% своей выручки Microsoft, которая остаётся её главным инвестором и технологическим партнёром. Однако компания уже уведомила инвесторов, что к 2030 году намерена сократить эту долю вдвое — до 10%, включая отчисления и другим бизнес-партнёрам.

Microsoft инвестировала в OpenAI десятки миллиардов долларов и заключила контракт, действующий до конца десятилетия. Помимо доли от выручки, соглашение даёт Microsoft эксклюзивный доступ к ИИ API OpenAI через облачную платформу Azure, а также права на интеграцию OpenAI-технологий в собственные продукты.

На фоне этих изменений OpenAI объявила о планах реструктуризации — её коммерческое подразделение может стать корпорацией общественного блага (PBC), сохранив при этом контроль со стороны некоммерческой организации. По данным Bloomberg, Microsoft пока не одобрила новую структуру, так как стремится обезопасить свою инвестицию.

Комментариев от обеих сторон пока не поступило.