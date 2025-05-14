Microsoft объявила о сокращении примерно 6 000 людей. Это продолжение тревожной тенденции массовых увольнений в технологической отрасли, которая усиливается с каждым годом.

Несмотря на сильные финансовые показатели в последнем квартале, компания решила провести внутреннюю реструктуризацию. В заявлении для СМИ Microsoft отметила, что оптимизация управленческой структуры и упрощение бизнес-процессов стали ключевыми причинами увольнений. По данным CNBC, общее число сотрудников компании в июне 2024 года составляло около 228 000 человек.

Почему Microsoft пошла на сокращения

В письме, направленном в редакцию Mashable, представитель Microsoft пояснил: компания адаптируется к «динамичным условиям рынка». Подобные шаги, по словам корпорации, необходимы для повышения гибкости и долгосрочной конкурентоспособности.

Руководство не уточняет, какие именно отделы или регионы пострадают в большей степени. Однако в индустрии такие заявления часто свидетельствуют о более глубокой перестройке внутри корпораций, особенно в условиях давления со стороны инвесторов и необходимости оперативно внедрять новые технологии.

Волна увольнений в Big Tech продолжается

Microsoft — не единственная крупная технологическая компания, сократившая персонал в последние месяцы. Meta* ранее также уволила часть сотрудников, сосредоточив усилия на развитии искусственного интеллекта. Intel летом 2024 года провела масштабное сокращение численностью до 19 000 человек, преследуя цель сэкономить $10 миллиардов к 2025 году.

Тренд очевиден: даже гиганты IT-рынка вынуждены снижать издержки и пересматривать структуру своих команд. И если раньше массовые увольнения воспринимались как экстренная мера, сегодня это становится частью стратегии адаптации к новым экономическим условиям.

Что будет дальше? Возможно, в ближайшие месяцы другие крупные компании последуют примеру Microsoft. Следим за ситуацией.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.