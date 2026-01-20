На вчерашней презентации Honor представила сразу несколько новинок, включая Magic 8 Pro Air и Watch GS 5. Однако главным устройством мероприятия стал Honor Magic 8 RSR Porsche Design.

Смартфон получил яркий, узнаваемый дизайн и самое передовое аппаратное оснащение 2026 года. Кроме того, это первый смартфон Honor с поддержкой профессионального набора для мобильной съёмки. Тем не менее вскоре после анонса стало известно, что эта модель станет финальной в рамках сотрудничества Honor с Porsche Design.

Информацию подтвердил инженер по развитию производительности Honor Чэнь Лигэн. В публикации на Weibo он заявил, что новый смартфон является «последней вершиной серии Porsche Design». Иными словами, Magic 8 RSR Porsche Design станет последним устройством Honor, выпущенным под брендом легендарного автопроизводителя.

Таким образом, завершается партнёрство, начавшееся чуть более двух лет назад. Honor объявила о долгосрочном стратегическом сотрудничестве с Porsche Design в декабре 2023 года, а в течение 2024 года компании представили несколько флагманских устройств в рамках совместной линейки.

Первым стал складной Honor Magic V2 RSR Porsche Design, представленный в январе 2024 года. Он предлагался в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища по цене 15 999 юаней. В марте того же года вышел Magic 6 RSR Porsche Design стоимостью 9 999 юаней за версию с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Завершил линейку Magic 7 RSR Porsche Design, представленный в декабре со стартовой ценой 7 999 юаней.





Honor не стала раскрывать причины прекращения сотрудничества. Porsche Design также не дала официальных комментариев. В индустрии смартфонов подобные коллаборации часто носят цикличный характер и зависят скорее от маркетинговых задач, чем от долгосрочной продуктовой стратегии.

Тем не менее серия Porsche Design сыграла важную роль в формировании премиального имиджа Honor в ключевой период роста компании после отделения от Huawei.