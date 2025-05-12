Google согласилась выплатить штату Техас внушительную сумму в размере $1.375 млрд для урегулирования судебного разбирательства, связанного с нарушением прав пользователей на конфиденциальность. Об этом объявил генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон.

Согласно заявлению, дело касалось трёх продуктов Google: режима инкогнито, истории местоположений и сбора биометрических данных. Компанию обвинили в том, что она продолжала отслеживать пользователей даже при отключённых настройках геолокации и собирала данные о лицевой геометрии и голосовых отпечатках без согласия пользователей.

Представитель Google Хосе Кастанеда заявил, что претензии касаются устаревших практик, которые с тех пор уже были изменены. Компания не признала вины, но согласилась на мировое соглашение и подчеркнула свою приверженность улучшению защиты данных.

Соглашение не требует от Google изменений в её сервисах. Тем не менее, дело стало ещё одним примером давления на техногигантов со стороны властей. Ранее Meta* также согласилась выплатить $1.4 млрд по аналогичному делу о незаконном сборе биометрических данных.

Генпрокурор Пакстон отметил, что даже крупные технологические компании обязаны соблюдать законы штата Техас. По его словам, Google «секретно отслеживала местоположение, личные запросы и собирала биометрию» пользователей, но теперь Техас смог добиться справедливости.

Пока что неизвестно, как именно будет распределена выплаченная сумма.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.