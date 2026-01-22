Xiaomi без лишнего шума разместила Electric Scooter 6 на своём глобальном сайте, фактически подтвердив выход модели на международные рынки. Новый самокат занимает место между версиями 6 Lite и 6 Max в линейке городских электросамокатов бренда и предлагает более мощный мотор, увеличенные колёса, двойную подвеску и ряд других улучшений.

Xiaomi Electric Scooter 6 получил обновлённую силовую установку: пиковая мощность достигает примерно 800 Вт, а постоянная — около 400 Вт. Максимальная скорость составляет до 25 км/ч, что соответствует установленным ограничениям во многих странах для электросамокатов, не требующих регистрации. Для разных условий предусмотрены три режима езды: пешеходный, стандартный и спортивный.

По сравнению с Xiaomi Electric Scooter 5, который оснащался менее мощным мотором, новая модель должна обеспечивать более плавное ускорение и уверенное поведение на разных типах покрытия. Самокат рассчитан на подъёмы с уклоном до 18%, что делает его более удобным для ежедневных поездок по городу, включая маршруты с подъёмами.

Одним из самых заметных изменений стали 12-дюймовые бескамерные шины — они на 2 дюйма больше, чем у предшественника. В сочетании с пружинной подвеской спереди и сзади это должно заметно повысить комфорт, улучшить устойчивость и снизить вибрации на неровной дороге.

Как и раньше, Electric Scooter 6 остаётся складным, поэтому его удобно хранить, парковать или брать с собой в общественный транспорт. Также отмечается характерный «kicktail»-дизайн, который придаёт самокату более выразительный силуэт по сравнению с другими моделями Xiaomi.





При этом аккумулятор у новинки — 360 Вт·ч, и заявленный запас хода достигает примерно 45 км. Это меньше, чем у предыдущей модели, которой приписывали до 60 км, однако взамен Xiaomi обещает более высокую скорость зарядки.

Дата начала продаж и стоимость Xiaomi Electric Scooter 6 пока не раскрыты.