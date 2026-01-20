Компания Xiaomi анонсировала скорый выход электросамоката Electric Scooter 6 Max. Ожидается, что складная модель появится на рынках по всему миру и станет флагманом в новой линейке Electric Scooter 6, недавно замеченной на глобальном сайте бренда. Самокат отличается повышенной мощностью, наличием передней и задней подвески, 12-дюймовыми колёсами, а также поддержкой системы отслеживания Apple Find My и встроенным цветным дисплеем.

Xiaomi Electric Scooter 6 Max оснащён мотором с пиковой мощностью до 1100 Вт. Номинальная мощность бесщёточного двигателя постоянного тока составляет 450 Вт, чего достаточно для преодоления подъёмов с уклоном до 24%. Максимальная скорость ограничена на уровне 25 км/ч, как и у других моделей бренда, при этом пользователю доступны три режима езды. Самокат оборудован аккумулятором ёмкостью 468 Вт·ч. При скорости 15 км/ч запас хода достигает 70 км, а при движении на максимальной скорости он сокращается до примерно 45 км. По заявлению Xiaomi, полная зарядка батареи занимает менее трёх часов.

За комфорт и устойчивость отвечают 12-дюймовые бескамерные шины, обеспечивающие хорошее сцепление с дорогой, а также передняя пружинная вилка с ходом 45 мм и задняя подвеска с двумя пружинами. Тормозная система включает дисковые тормоза спереди и сзади, дополненные электронным E-ABS на заднем колесе. Рама из углеродистой стали весит 29,7 кг и поддерживает механизм складывания. Ширина деки составляет 190 мм, предусмотрены двойной курок управления и переднее и заднее освещение.

На встроенном цветном дисплее отображаются основные параметры в реальном времени, такие как скорость и уровень заряда аккумулятора. Более подробная информация доступна через приложение Xiaomi Home. Дополнительно пользователи смогут отслеживать местоположение самоката с помощью сервиса Apple Find My.

Дата выхода и стоимость Xiaomi Electric Scooter 6 Max пока не раскрыты. Если модель поступит в продажу в странах ЕС, например в Германии, её цена может быть сопоставима с предыдущей моделью Electric Scooter 5 Max, которая официально продаётся за 599,99 евро.



