Несмотря на то что Jaguar сняла I-Pace с производства, Waymo — дочерняя компания Alphabet, занимающаяся беспилотными такси, — делает на него серьёзную ставку. В течение ближайших двух лет она планирует оснастить ещё 2 000 электрокроссоверов I-Pace системой автопилота и вывести их на дороги США.

Все новые I-Pace будут собираться и переоборудоваться на новом заводе Waymo в Месе (штат Аризона). Объект работает в партнёрстве с Magna — контрактным производителем, который собирает такие автомобили, как Mercedes-Benz G-Class, Toyota GR Supra и (до недавнего времени) Jaguar I-Pace. Завод начал работу прошлой осенью и уже активно наращивает мощности.

На данный момент в автопарке Waymo числится около 1 500 беспилотных Jaguar I-Pace, курсирующих по улицам Сан-Франциско, Финикса, Лос-Анджелеса и Остина. Это первый раз, когда компания официально называет такие цифры — обычно Waymo крайне сдержанна в комментариях о размере своего флота.

Кроме I-Pace, на площадке в Месе в ближайшее время начнётся производство автономных минивэнов Zeekr RTкитайского производства. В дальнейшем компания намерена добавить в парк и кроссоверы Hyundai Ioniq 5 с автопилотом, однако где именно будут собираться эти машины — не уточняется.

В конечном счёте Waymo хочет выпускать десятки тысяч беспилотников в год — именно такую цель озвучила компания в официальном пресс-релизе.

“The Waymo Driver integration plant in Mesa is the epicenter of our future growth plans,”

— заявил вице-президент Waymo по операциям Райан Макнамара.