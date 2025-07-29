Инкапсулирующая пена Baysafe BEF может стать основой новых стандартов безопасности в глобальной EV-индустрии.

Компания Covestro, специализирующаяся на производстве высокотехнологичных полимеров, представила новую разработку для повышения безопасности аккумуляторов электромобилей — огнестойкую инкапсулирующую пену Baysafe BEF. Технология нацелена на снижение рисков теплового разгона и последующих возгораний — одного из самых острых страхов потребителей при выборе EV.

Реакция на требования нового китайского стандарта

Baysafe BEF соответствует новому национальному стандарту Китая, который вступит в силу в июле 2026 года. Согласно требованиям, аккумуляторные батареи электромобилей не должны воспламеняться или взрываться даже в случае теплового разгона. Этот документ, как ожидается, повлияет и на международные регламенты, учитывая лидерство Китая в производстве электромобилей.

Пена Covestro создаёт термо- и электроизоляционный барьер между ячейками аккумулятора, защищая от перегрева, ударных нагрузок и коротких замыканий. Кроме того, она улучшает механическую прочность всей батареи за счёт высокой адгезии и способности равномерно передавать усилия между элементами.

Оптимизация плотности и ресурса батареи

Пена обладает низкой вязкостью и регулируемой скоростью отверждения, что позволяет ей равномерно заполнять зазоры между ячейками без воздушных включений. В результате батарея становится более компактной и плотной, а количество элементов в ней увеличивается — это позволяет повысить запас хода без увеличения габаритов батарейного блока.

Таким образом, Covestro решает сразу две задачи: повышает безопасность аккумуляторов и одновременно увеличивает их энергоэффективность.





Почему проблема всё ещё актуальна

Хотя статистика подтверждает, что электромобили реже загораются, чем машины с ДВС, их пожары труднее тушить. Из-за многослойной конструкции литий-ионных ячеек потушить пламя напрямую невозможно. Тушение может занимать часы и требовать десятки тысяч литров воды. Именно поэтому случаи возгораний получают широкое медийное освещение и порождают у потребителей ощущение повышенной опасности EV.

Covestro намерена изменить этот имидж, сделав тепловой разгон ещё более редким явлением. В компании рассчитывают, что их пена станет частью новых глобальных стандартов безопасности, а не только китайских.