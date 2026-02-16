95d9e7bcab2bc4eb7fa1c8279b278a06a3184923
Французская прокуратура вывела Volkswagen на скамью подсудимых по обвинению в умышленном введении потребителей в заблуждение относительно дизельных выбросов — дело должно пройти в суде Франции. В материалах расследования также фигурируют Renault и Stellantis, что превращает процесс в потенциально дорогостоящий национальный экзамен для всего европейского автопрома.

Содержание
1. Что обвиняют Volkswagen
2. Какие последствия для рынка
3. Что будет дальше

Что обвиняют Volkswagen

По делу утверждается, что компании продавали автомобили с заведомо искаженными показателями вредных выбросов, что, по версии обвинения, создавало риск для здоровья людей и животных. Источник указывает, что волна разоблачений началась в 2025 году в США и уже привела к многомиллиардным выплатам; совокупные выплаты Volkswagen превысили 32 млрд евро.

Какие последствия для рынка

  • Финансовая нагрузка: дополнительные иски и штрафы могут увеличить уже гигантские расходы OEM‑ов.
  • Репутация и продажи: доверие к моделям с дизельными моторами упадёт, что ускорит переход на электромобили и гибриды.
  • Регуляторный эффект: национальные прокуратуры в ЕС активизируются — Франция может задать тон для других стран.
  • Кадровые и технологические последствия: производители будут вынуждены тратиться на сертификацию и обновление программного обеспечения.

В выигрыше окажутся производители, уже ставящие ставку на электромобили и прозрачность сертификации: они получат конкурентное преимущество в коммуникации с покупателями и регуляторами. Проиграют предприятия и инвесторы, ставшие заложниками репутационного кризиса, а также поставщики, завязанные на устаревшие дизельные решения.

Что будет дальше

Если французский суд подтвердит обвинения, процесс может стать прецедентом для новых уголовных дел в Европе и увеличить размер будущих компенсаций. Вопрос уже не только в выплатах — но и в том, насколько быстро автопроизводители смогут доказать, что их новые машины соответствуют нормам и ожиданиям потребителей.

