Французская прокуратура вывела Volkswagen на скамью подсудимых по обвинению в умышленном введении потребителей в заблуждение относительно дизельных выбросов — дело должно пройти в суде Франции. В материалах расследования также фигурируют Renault и Stellantis, что превращает процесс в потенциально дорогостоящий национальный экзамен для всего европейского автопрома.

Что обвиняют Volkswagen

По делу утверждается, что компании продавали автомобили с заведомо искаженными показателями вредных выбросов, что, по версии обвинения, создавало риск для здоровья людей и животных. Источник указывает, что волна разоблачений началась в 2025 году в США и уже привела к многомиллиардным выплатам; совокупные выплаты Volkswagen превысили 32 млрд евро.

Какие последствия для рынка

Финансовая нагрузка: дополнительные иски и штрафы могут увеличить уже гигантские расходы OEM‑ов.

Репутация и продажи: доверие к моделям с дизельными моторами упадёт, что ускорит переход на электромобили и гибриды.

Регуляторный эффект: национальные прокуратуры в ЕС активизируются — Франция может задать тон для других стран.

Кадровые и технологические последствия: производители будут вынуждены тратиться на сертификацию и обновление программного обеспечения.

В выигрыше окажутся производители, уже ставящие ставку на электромобили и прозрачность сертификации: они получат конкурентное преимущество в коммуникации с покупателями и регуляторами. Проиграют предприятия и инвесторы, ставшие заложниками репутационного кризиса, а также поставщики, завязанные на устаревшие дизельные решения.

Что будет дальше

Если французский суд подтвердит обвинения, процесс может стать прецедентом для новых уголовных дел в Европе и увеличить размер будущих компенсаций. Вопрос уже не только в выплатах — но и в том, насколько быстро автопроизводители смогут доказать, что их новые машины соответствуют нормам и ожиданиям потребителей.