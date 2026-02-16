Honda начнёт в ближайшие недели продажи в Японии спортивной версии кей‑кара Super One — полностью электрической модификации модели N‑One e:. Новинка получила режим Boost для кратковременного увеличения мощности электромотора, цифровую имитацию звука работы ДВС и переключения передач, более жёсткую подвеску, расширенные колею и крылья и уникальные 15‑дюймовые легкосплавные диски.

Это не просто стилистический набор: Honda явно пытается сделать из компактного городского электрокара продукт для тех, кто хочет «эмоций» в сегменте, где размеры и правила сильно ограничивают технические решения.

Чем Super One отличается от N‑One e:

Режим Boost — активирует повышенную мощность тягового электромотора;

Имитация звука ДВС и переключений в прошивке бортовой системы;

Жёстче настроенная подвеска для спортивной управляемости;

Расширенная колея и увеличенные крылья для агрессивной посадки;

15‑дюймовые легкосплавные диски с эксклюзивным дизайном.

Прототип Super One показали в октябре 2025 года; теперь Honda выкладывает первые официальные фотографии товарной версии и готовит коммерческий старт. Точных технических подробностей и цен производитель пока не раскрывает.

Контекст: японский рынок kei‑car остаётся зоной экспериментов — производители, включая Suzuki, Daihatsu и Toyota, активно переводят модели на электрику и играют с вариантами внешности и обвеса, чтобы повысить привлекательность и маржинальность. Для потребителя это означает больше выбора, но и вероятность роста цен по сравнению со стандартными городскими моделями.

Прогноз: Super One может найти нишу у молодых водителей и энтузиастов, готовых платить за имидж и драйв в компактном формате. Откроет ли Honda новую подкатегорию «спортивных kei‑EV» или это временный маркетинговый ход — покажут продажи и цена при старте.



