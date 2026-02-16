Прототип Kia EV2 с батареей 61 кВт·ч прошёл 193 мили (310,6 км) в одном из самых жёстких зимних тестов Норвегии — при температурах не выше −8 °C он потерял меньше 25% заявленного запаса хода 256 миль (413 км). Видео с теста показывает, что автомобиль остановился с 1% заряда и прогнозируемыми 9,3 милями (15 км) остаточного запаса — то есть фактически до «нуля» в условиях реальной эксплуатации он не дошёл.

Результаты зимнего теста NAF

Ежегодный экстремальный тест Норвежской автoфедерации (NAF) проверяет, как электромобили выдерживают холод и реальное вождение на второстепенных дорогах при ограничениях скорости. В этой программе прототип Kia EV2 ехал «обычно»: без эконом-режима, при включённом обогреве салона 21 °C и с соблюдением местных скоростных ограничений на B-roads. Результат — 193 мили при температуре не выше 17,6 °F (−8 °C) и средняя эффективность около 3,45 миль/кВт·ч (18 кВт·ч/100 км).

Ключевой момент: потеря меньше 25% от официального показателя 256 миль (413 км). Для компактного городского электрического автомобиля это сильно выше того, что многие ожидали от машин этого сегмента в таких условиях.

Почему EV2 удержал запас хода

Низкий процент потерь — не чудо, а итог сочетания нескольких факторов. Во-первых, хорошая теплоуправляемость батареи снижает необходимость «греть» аккумулятор сверх меры; когда аккумулятор поддерживается в рабочем температурном окне, его внутреннее сопротивление меньше, и эффективность выше.

Во-вторых, конструкция небольшого и лёгкого шасси экономит энергию на движение — городская платформа само по себе даёт преимущество в холоде. В-третьих, тест ограничивал скорость на второстепенных дорогах: это структурно уменьшает аэродинамические потери по сравнению с шоссе.





Батарея: 61 кВт·ч (long-range версия прототипа)

Заявленный запас хода: 256 миль (413 км)

Пробег в тесте: 193 мили (310,6 км)

Потеря относительно заявленного: меньше 25%

Средняя эффективность: ~3,45 миль/кВт·ч (18 кВт·ч/100 км)

Кабина: 21 °C, режим вождения — «нормально», без гипермайлинга

В видео, где документировали испытание, показано, что прототип остановился не на «нуле» батареи, а при 1% оставшегося заряда и прогнозе около 9,3 миль (15 км). Это указывает на неточности в алгоритме предсказания запаса хода у прототипа — в серийной машине софт может скорректировать поведение.

Как это влияет на рынок компактных электричек

Для покупателей из северных стран главная опаска остаётся прежней: хватит ли батареи в мороз. Результат EV2 снимает часть этой тревоги для сегмента доступных городских EV. Производителю это даёт преимущество в коммуникациях: можно аргументированно показывать, что даже маленькая батарея при правильном управлении теплом остаётся практичной.

На практике выигрывают Kia и их дилеры: легче продавать машину, если реальные тесты подтверждают конкурентоспособность в холоде. Снижается аргумент в пользу покупателей, которые до сих пор выбирали более крупные батареи «на всякий случай». Проигрывают производители, которые полагаются на маркетинг километров WLTP/EPA без хорошей термоуправляемости в софте и конструкции.

Технологически на повестке остаются два направления, которые реально влияют на зимнюю работоспособность: внедрение тепловых насосов и новые химии аккумуляторов (например, натрий-ионные элементы, о которых говорят как о «зимних монстрах» у некоторых производителей). Оба подхода уменьшают потребление энергии на обогрев и улучшают КПД в холоде.

Что ждать дальше

EV2 в этом тесте дал хороший PR-результат, но несколько вопросов остались: серийность результатов (тот же автомобиль в другой реализации прошёл бы идентично?), точность предсказаний оставшегося хода у серийной прошивки и поведение на магистралях при высоких скоростях. Производителю придётся показать стабильность этих показателей в реальных условиях продажи.

Прогноз: если серийная модель сохранит такую эффективность в холоде, мы увидим рост интереса к компактным электромобилям в странах с суровой зимой. Это может подтолкнуть конкурентов к улучшению теплового менеджмента и к активной коммуникации реальных зимних пробегов — а не только цифр по WLTP.

Ниже — видео с теста, где видно, как проходил заезд и как вёл себя прототип в финале.