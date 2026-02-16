kia ev2 winter range test
Прототип Kia EV2 с батареей 61 кВт·ч прошёл 193 мили (310,6 км) в одном из самых жёстких зимних тестов Норвегии — при температурах не выше −8 °C он потерял меньше 25% заявленного запаса хода 256 миль (413 км). Видео с теста показывает, что автомобиль остановился с 1% заряда и прогнозируемыми 9,3 милями (15 км) остаточного запаса — то есть фактически до «нуля» в условиях реальной эксплуатации он не дошёл.

Содержание
1. Результаты зимнего теста NAF
2. Почему EV2 удержал запас хода
3. Как это влияет на рынок компактных электричек
4. Что ждать дальше

Результаты зимнего теста NAF

Ежегодный экстремальный тест Норвежской автoфедерации (NAF) проверяет, как электромобили выдерживают холод и реальное вождение на второстепенных дорогах при ограничениях скорости. В этой программе прототип Kia EV2 ехал «обычно»: без эконом-режима, при включённом обогреве салона 21 °C и с соблюдением местных скоростных ограничений на B-roads. Результат — 193 мили при температуре не выше 17,6 °F (−8 °C) и средняя эффективность около 3,45 миль/кВт·ч (18 кВт·ч/100 км).

Ключевой момент: потеря меньше 25% от официального показателя 256 миль (413 км). Для компактного городского электрического автомобиля это сильно выше того, что многие ожидали от машин этого сегмента в таких условиях.

Почему EV2 удержал запас хода

Низкий процент потерь — не чудо, а итог сочетания нескольких факторов. Во-первых, хорошая теплоуправляемость батареи снижает необходимость «греть» аккумулятор сверх меры; когда аккумулятор поддерживается в рабочем температурном окне, его внутреннее сопротивление меньше, и эффективность выше.

Во-вторых, конструкция небольшого и лёгкого шасси экономит энергию на движение — городская платформа само по себе даёт преимущество в холоде. В-третьих, тест ограничивал скорость на второстепенных дорогах: это структурно уменьшает аэродинамические потери по сравнению с шоссе.


  • Батарея: 61 кВт·ч (long-range версия прототипа)
  • Заявленный запас хода: 256 миль (413 км)
  • Пробег в тесте: 193 мили (310,6 км)
  • Потеря относительно заявленного: меньше 25%
  • Средняя эффективность: ~3,45 миль/кВт·ч (18 кВт·ч/100 км)
  • Кабина: 21 °C, режим вождения — «нормально», без гипермайлинга

В видео, где документировали испытание, показано, что прототип остановился не на «нуле» батареи, а при 1% оставшегося заряда и прогнозе около 9,3 миль (15 км). Это указывает на неточности в алгоритме предсказания запаса хода у прототипа — в серийной машине софт может скорректировать поведение.

Как это влияет на рынок компактных электричек

Для покупателей из северных стран главная опаска остаётся прежней: хватит ли батареи в мороз. Результат EV2 снимает часть этой тревоги для сегмента доступных городских EV. Производителю это даёт преимущество в коммуникациях: можно аргументированно показывать, что даже маленькая батарея при правильном управлении теплом остаётся практичной.

На практике выигрывают Kia и их дилеры: легче продавать машину, если реальные тесты подтверждают конкурентоспособность в холоде. Снижается аргумент в пользу покупателей, которые до сих пор выбирали более крупные батареи «на всякий случай». Проигрывают производители, которые полагаются на маркетинг километров WLTP/EPA без хорошей термоуправляемости в софте и конструкции.

Технологически на повестке остаются два направления, которые реально влияют на зимнюю работоспособность: внедрение тепловых насосов и новые химии аккумуляторов (например, натрий-ионные элементы, о которых говорят как о «зимних монстрах» у некоторых производителей). Оба подхода уменьшают потребление энергии на обогрев и улучшают КПД в холоде.

Что ждать дальше

EV2 в этом тесте дал хороший PR-результат, но несколько вопросов остались: серийность результатов (тот же автомобиль в другой реализации прошёл бы идентично?), точность предсказаний оставшегося хода у серийной прошивки и поведение на магистралях при высоких скоростях. Производителю придётся показать стабильность этих показателей в реальных условиях продажи.

Прогноз: если серийная модель сохранит такую эффективность в холоде, мы увидим рост интереса к компактным электромобилям в странах с суровой зимой. Это может подтолкнуть конкурентов к улучшению теплового менеджмента и к активной коммуникации реальных зимних пробегов — а не только цифр по WLTP.

Ниже — видео с теста, где видно, как проходил заезд и как вёл себя прототип в финале.

Источник: Insideevs
