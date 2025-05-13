Новая химическая формула позволит удешевить батареи — а значит, и сами электрокары.

General Motors совместно с LG Energy Solution планируют запустить коммерческое производство новых аккумуляторных ячеек на территории США с 2028 года. Главная цель — снижение стоимости батарей для будущих электромобилей. Основой для этого станет новая химия: вместо никель-содержащих элементов компания внедряет литий-марганцевую формулу (LMR), которая дешевле, но всё ещё обеспечивает достойный запас хода.

Новая форма, меньше деталей и ниже цена

Ячейки будут иметь призматическую форму, тогда как нынешние батареи GM используют пакетную (pouch) структуру. Это решение, по словам компании, позволит сократить количество компонентов в аккумуляторном блоке более чем на 50%. Такие упрощения конструкции ведут к снижению затрат и упрощению производства.

Новая технология будет применяться на одном из совместных заводов Ultium Cells в Огайо или Теннесси. В GM рассчитывают, что батареи LMR позволят электрическим пикапам проезжать более 400 миль (около 640 км) на одной зарядке. При этом себестоимость аккумулятора существенно снизится.

Вице-президент GM по батарейным технологиям Курт Келти отметил: «Наша задача — добиться баланса между дальностью хода, производительностью и ценой. Нам нужно выйти на паритет стоимости с автомобилями с ДВС — тогда рынок электромобилей действительно взлетит».

Конкуренция растёт, технологии дешевеют

GM уже предлагает 12 электромобилей, и снижение стоимости батарей — ключ к расширению линейки. Компания ставит цель снизить цену аккумуляторного блока на $30 за киловатт-час к 2025 году, хотя текущие цифры не раскрываются. Кроме LMR, в будущем появятся модели с аккумуляторами на основе литий-железо-фосфата (LFP), которые также дешевле никелевых аналогов.

GM планирует стать первым автопроизводителем, который выведет LMR-элементы на рынок. Но и конкуренты не отстают: в Ford уже ведутся собственные разработки в этом направлении, что подтверждают публикации их инженеров в LinkedIn.

Снижение цены батарей — один из ключей к массовому распространению электромобилей. В ближайшие годы мы увидим, кто первым добьётся баланса между стоимостью, дальностью хода и масштабируемостью производства.