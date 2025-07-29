Японская марка представила субкомпактный электрокар с обновлённым дизайном и интерьером — в тюнинге от фирменного подразделения.
Honda официально раскрыла внешний вид и салон нового электрокара N-One e:, относящегося к категории кей-каров. Новинка построена на базе бензиновой модели N-One, но получила оригинальное оформление, переработанную переднюю часть и полностью новый интерьер. Презентационные изображения опубликованы 28 июля — на них электрокар запечатлён в доработанном виде от тюнинг-подразделения Honda Access.
Новый кузов и интерьер с акцентом на минимализм
В отличие от бензиновой версии, Honda N-One e: получила оригинальную переднюю часть кузова с объемным капотом и заглушкой вместо решётки радиатора — под ней скрывается разъём зарядки. Также переработана задняя дверь: нишу под номерной знак перенесли ниже, чем у бензиновой модификации.
В салоне применена горизонтальная архитектура передней панели, оригинальное двухспицевое рулевое колесо и цифровой щиток приборов. Общий стиль интерьера — лаконичный и функциональный.
Версия от Honda Access: детали и отличия
Модификация от Honda Access выделяется:
- 10-спицевыми легкосплавными дисками,
- контрастными декоративными наклейками,
- дополнительным разъёмом для внешних устройств,
- светодиодным индикатором уровня заряда батареи в виде отдельного блока.
Таким образом, версия Access предлагает визуальные и функциональные доработки, подчёркивающие индивидуальность компактного электрокара.
Характеристики: 270 км хода и до 63 л.с.
Технические подробности о силовой установке Honda пока не раскрывает. Известно лишь, что запас хода на одном заряде составит до 270 км — отличный показатель для городского кей-кара. Вероятная мощность электромотора — около 63 л.с., что соответствует верхнему пределу, разрешённому для этого сегмента на японском рынке.