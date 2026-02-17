В последней бета-версии Google Messages появилась возможность выделять и копировать только часть сообщения — функция, которую давно предлагало встроенное приложение Samsung Messages. Нововведение заметили в билде 20260212_01_RC00: при долгом нажатии на сообщение контекстное меню увеличивает текст и позволяет выделять конкретный фрагмент для копирования.

Это небольшое, но практичное изменение снимает одно из преимуществ фирменного клиента Samsung: теперь, если сообщение содержит телефон, адрес электронной почты или ссылку вместе с обычным текстом, копировать можно только нужный кусок, а не всё сообщение целиком.

Копирование части сообщения в Google Messages

Новая логика работает так: долгий тап по сообщению открывает переработанное контекстное меню, где текст визуально увеличивается и становится дочитабельным для выделения. Пользователь перетаскивает маркеры выделения и копирует только нужный фрагмент — обычная операция в текстовых редакторах, теперь перенесённая в список действий мессенджера.

Существующие пункты меню остались на месте: команда Copy по-прежнему дублирует весь текст сообщения, а новые элементы служат для более точного выбора. В меню также отображаются Delete, Forward, Info, Reply, Select More и Star — ничего из этой группы не исчезло.

Билд: 20260212_01_RC00 (бета)

Действия в меню: Copy, Delete, Forward, Info, Reply, Select More, Star

Что изменилось: возможность выделить и скопировать только часть сообщения

Когда функция придёт в стабильную версию

Функция пока доступна не повсеместно — она находится в бета‑сборке и должна дойти до стабильной версии в ближайшие недели. Точный срок зависит от темпов раскатки обновлений Google и локальных проверок на совместимость с оболочками, включая One UI на смартфонах Galaxy.





Для пользователей это означает: если вы не участвуете в бета‑тестировании — придётся подождать. Тем, кто не хочет ждать, остаётся использовать приложение Samsung Messages или другие клиенты, где похожие приёмы управления текстом уже реализованы.

Что дальше

Добавление тонкого контроля над выделением — часть более широкой игры Google по уравниванию функционала Messages с функциями фирменных клиентов и по продвижению RCS как стандарта обмена сообщениями на Android. Вопрос в том, сколько таких «мелких побед» потребуется, чтобы заставить пользователей окончательно перейти на один универсальный клиент и отказаться от привычных альтернатив.