Обновление Galaxy S25 в июне указывает на скорый выход One UI 8 Beta

Samsung выпустила июньское обновление программного обеспечения для смартфонов серии Galaxy S25. Апдейт уже доступен в Южной Корее и в ближайшие дни должен появиться в других регионах. Помимо стандартных исправлений безопасности, обновление включает повышение версии загрузчика, что указывает на возможный скорый релиз второй бета-версии One UI 8.

Обновление загрузчика позволяет вернуться на One UI 7

В обновлении прошивки для Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra используется загрузчик версии 4 — такой же, как в последних внутренних сборках One UI 8 Beta. Это техническое изменение важно: на устройствах Samsung нельзя установить прошивку с более старой версией загрузчика, чем уже установленная. Совпадение версий загрузчика между текущей прошивкой и следующей бета-версией One UI 8 означает, что пользователи смогут безопасно вернуться на One UI 7 при необходимости.

Таким образом, Samsung теперь технически готова выпустить вторую бета-версию One UI 8 для широкой аудитории. Первая тестовая сборка уже проходит внутреннее тестирование, а благодаря обновлению загрузчика в июньском патче, следующая фаза бета-тестирования может начаться в ближайшее время.

Апдейт доступен в Корее и скоро появится в других странах

На момент публикации обновление с исправлениями безопасности за июнь 2025 года развёртывается на территории Южной Кореи. Ожидается, что в остальные регионы оно поступит до конца недели. Точная дата релиза обновления для модели Galaxy S25 Edge пока не уточняется. Это связано с тем, что устройства Edge часто имеют иной график обновлений по сравнению с моделями, представленными ранее.

Пользователи, желающие вручную установить обновление, могут найти его по номеру сборки, заканчивающемуся на AYE5. Для загрузки необходимо открыть «Настройки», перейти в раздел «Обновление ПО» и выбрать пункт «Загрузить и установить».