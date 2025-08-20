Google готовится к масштабному мероприятию, которое состоится 20 августа в Бруклине. По слухам, компания отметит десять поколений телефонов Pixel одним из самых значительных анонсов в своей истории.

Линейка Pixel 10 практически подтверждена, но интригующий комментарий ведущего Джимми Фэллона спровоцировал слухи о неожиданных анонсах, которые еще не утекли в сеть. Помимо флагманских моделей, в центре внимания окажутся Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и новая складная модель Pixel 10 Pro Fold.





Согласно утечкам, в телефонах будет использоваться чип Google Tensor G5, а также обновленные камеры, включая основной сенсор на 50 Мп и 10-кратный оптический зум, и новые функции искусственного интеллекта, такие как Gemini Live. Google также представит новые носимые устройства, включая Pixel Watch 4 (теперь в 45-миллиметровом корпусе и под управлением Wear OS 6) и новые наушники Pixel Buds 2a, а также новую расцветку «Лунный камень» для Buds Pro 2.

Несмотря на обилие утечек, Фэллон подогрел интерес, опубликовав на YouTube короткий тизер, в котором упомянул «секретные продукты». Это заставило поклонников гадать, анонсирует ли Google новые аксессуары с искусственным интеллектом или даже возродит давний проект «умных очков» («Project Martha»).





Согласно данным о ценах, Pixel 10 будет стоить от 799 долларов, в то время как Fold обойдется примерно в 1799 долларов, что поставит их в один ряд с будущим iPhone 17 от Apple и Galaxy Z Fold7 от Samsung.

Что покажут:

Смартфоны Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pro XL и Pro Fold — все на новом чипе Tensor G5 от TSMC и Android 16

— все на новом чипе Tensor G5 от TSMC и Android 16 Pixel 10 в лице — те же формы, но с третьей камерой: теперь это не просто широкоугольник и ультраширик, а ещё и телеобъектив (прибл. 5×). Иногда называют 11 МП

в лице — те же формы, но с третьей камерой: теперь это не просто широкоугольник и ультраширик, а ещё и телеобъектив (прибл. 5×). Иногда называют 11 МП Pixel 10 Pro Fold — складной флагман с IP68 (впервые у складных), OLED‑экраном 8″ (внутри) и 6,4″ снаружи, до 1 ТБ памяти, Wi‑Fi 7 и 5,015 мАч батареей

— складной флагман с IP68 (впервые у складных), OLED‑экраном 8″ (внутри) и 6,4″ снаружи, до 1 ТБ памяти, Wi‑Fi 7 и 5,015 мАч батареей Часы Pixel Watch 4 — в 41 мм и 45 мм, с новой зарядкой сбоку, Wear OS 6, интеграцией Gemini AI для помощи и здоровья, похожей на текст-влоками и советы по упражнениям, плюс улучшения по батарее и дизайн

— в 41 мм и 45 мм, с новой зарядкой сбоку, Wear OS 6, интеграцией Gemini AI для помощи и здоровья, похожей на текст-влоками и советы по упражнениям, плюс улучшения по батарее и дизайн Наушники Pixel Buds 2a — предполагаются бюджетные, с ANC и пространственным звуком примерно за $149

— предполагаются бюджетные, с ANC и пространственным звуком примерно за $149 Аксессуары Pixelsnap с магнитами и Qi2‑зарядкой, как альтернатива MagSafe

Цены и доступность