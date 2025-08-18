После преждевременной утечки на прошлой неделе Samsung официально анонсировала Galaxy Buds3 FE. Это новые недорогие беспроводные наушники, которые приходят на смену Galaxy Buds FE 2023 года.

Galaxy Buds3 FE получили такой же дизайн, как Buds3 Pro, с ножкой и силиконовыми амбушюрами. Наушники оснащены динамическими драйверами и тремя микрофонами для активного шумоподавления (ANC). Подключение осуществляется через Bluetooth 5.4 с поддержкой AAC, SBC и Samsung Seamless Codec (SSC). Также есть возможность подключения к двум устройствам одновременно и пространственное аудио.





Управление реализовано с помощью жестов сжатия и свайпов. Поддерживаются голосовой доступ к Google Gemini и функция мгновенного перевода через Galaxy AI Interpreter. Кроме того, наушники можно найти с помощью функции Find My Earbuds. Защита от пыли и влаги соответствует стандарту IP54.

Каждый наушник оснащён батареей на 53 мАч, а в зарядном кейсе установлен аккумулятор ёмкостью 515 мАч. По заявлению Samsung, время работы Buds3 FE составляет до 6 часов с включённым ANC и до 8,5 часов без него. С зарядным кейсом суммарное время увеличивается до 24 и 30 часов соответственно. Зарядка осуществляется только через кейс по USB-C.





Galaxy Buds3 FE будут доступны в чёрном и сером цветах. Цена составит $150/€149/£129, а первые поставки начнутся в первую неделю сентября.