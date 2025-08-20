Компания Redmi раскрыла ключевые особенности камер смартфона Note 15 Pro+ и представила официальные примеры фотографий. Новинка дебютирует с новым чипом Snapdragon 7s Gen 4, а также флагманским фотооборудованием, включающим 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 800 и телеобъектив с 2,5-кратным зумом.

Камеры Redmi Note 15 Pro+: официальные спецификации

Redmi подтвердила, что Note 15 Pro+ оснащён основным сенсором OmniVision Light Fusion 800 (OV50E) с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения (OIS). Это заметное отличие от прошлогодней модели Note 14 Pro+, где использовалась 200-мегапиксельная камера.





В дополнение к основному модулю смартфон получил сверхширокоугольную камеру и телеобъектив с 2,5-кратным оптическим увеличением. Все три объектива продемонстрированы в официальных фото-примерах, опубликованных брендом накануне презентации.

Характеристики дисплея, процессора и батареи

Redmi Note 15 Pro+ будет оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с четырьмя изогнутыми краями, разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на базе нового чипа Snapdragon 7s Gen 4 и предлагается в конфигурациях с оперативной памятью до 16 ГБ.





Ёмкость аккумулятора составляет 7000 мА·ч, при этом устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и обратную зарядку на 18 Вт.

Программное обеспечение и дополнительные функции

Новинка будет поставляться с фирменной оболочкой HyperOS 2.0 на базе Android 15. Предполагается, что максимальная конфигурация предложит до 512 ГБ встроенной памяти.





Среди других особенностей: симметричные стереодинамики уровня флагманов (1115), корпус с классом защиты IP68/69 и, возможно, поддержка спутниковой связи в топовой версии.

Дата презентации

Линейка Redmi Note 15, включая модель Pro+, будет официально представлена 21 августа в Китае.



