Журналист Giant Bomb Джефф Грабб сообщил во время недавнего стрима, что в конце сентября состоится очередное мероприятие PlayStation — State of Play или, возможно, более масштабный Showcase.

«Они планируют State of Play, или, может быть, Showcase, но скорее всего State of Play, на конец сентября, или до конца сентября. Так что скоро мы получим обновления от Sony», — отметил он.





Традиционно компания проводит сентябрьские трансляции с 2019 года и ни разу не пропускала этот месяц. В прошлом году именно в сентябре были представлены сиквел Ghost of Tsushima под названием Ghost of Yotei, дополнение для Astro Bot, ремастер Horizon Zero Dawn и другие проекты.

Последний выпуск State of Play прошел в июне: тогда показали 007 First Light, Lumines Arise и Marvel Tokon: Fighting Souls. В июле же вышел отдельный State of Play, посвященный Ghost of Yotei.





А уже сегодня, 19 августа, состоится трансляция Gamescom Opening Night Live, которая начнется в 11:00 PT / 14:00 ET / 19:00 BST и продлится около двух часов. Организаторы обещают множество анонсов и новых показов.