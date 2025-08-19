Слухи о роботах Apple получили новое подтверждение. Bloomberg сообщает, что в Купертино параллельно ведется работа над несколькими проектами в области домашних роботов.

Главный из них — устройство в виде iPad на роботизированной руке, которое сможет естественно реагировать на человека, поворачиваться к говорящему и отслеживать собеседника во время FaceTime-звонков, удерживая его в кадре.





Ключевую роль будет играть новая версия Siri с улучшенными возможностями ИИ. Она сможет вести более естественный диалог и даже ненавязчиво предлагать варианты в ходе беседы. Например, когда двое обсуждают ужин, Siri может предложить ресторан.

Есть информация, что Apple может использовать в дизайне робота узнаваемый смайлик Finder из macOS, чтобы придать устройству «присутствие» и больше человечности.





По данным инсайдеров, параллельно обсуждаются и другие форматы: от робота на колесах (аналог Amazon Astro) до полноценного человекоподобного робота. А для промышленности Apple разрабатывает крупный манипулятор с кодовым названием T1333, предназначенный для производства.

Проекты курирует Кевин Линч, ранее участвовавший в создании watchOS и автомобильных инициатив Apple. Однако, как напоминает источник, далеко не все исследования Apple доходят до релиза — примером остается отмененный Project Titan. Тем не менее именно iPad с роботизированной рукой выглядит наиболее перспективным и близким к реальному запуску.



