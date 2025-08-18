В этом году Samsung планирует представить сразу три новых планшета — Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S11 Ultra и Galaxy Tab S10 Lite. Все они уже не раз становились героями слухов, а сегодня в сеть просочилась новая информация о цветовых вариантах.

По данным инсайдера, Galaxy Tab S10 Lite выйдет в розовом (или розовато-нюдовом) оттенке. Такой вариант выглядит необычно, ведь планшеты редко получают подобные цвета. Ещё один интересный момент — наличие специального слота для S Pen на задней панели, как у старших моделей серии, чего не было у версий S10 FE и S10 FE+.





Других подробностей пока нет, но учитывая количество сертификаций, которые уже прошёл Tab S10 Lite, его анонс должен состояться в ближайшие недели. Ожидается, что планшет будет работать на чипсете Exynos 1380 в связке с 6 ГБ ОЗУ. На старте он может получить Android 15 с оболочкой One UI 7, однако обновление до Android 16 и One UI 8, вероятно, выйдет вскоре после релиза.

Согласно слухам, Galaxy Tab S10 Lite оснастят аккумулятором ёмкостью 8000 мА·ч с поддержкой 25- или 45-ваттной проводной зарядки, 10,9-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 2112×1320 пикселей, основной камерой на 8 МП и фронтальной на 5 МП. Также планшет получит стереодинамики и будет доступен в двух конфигурациях: 6/128 ГБ и 8/256 ГБ.



