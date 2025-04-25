Компания Microsoft выпустила свежую бета-сборку Windows 11 под номером 26120.3872 (Beta Channel), и в ней — целый набор интересных нововведений, особенно для владельцев ноутбуков Copilot+. Помимо новых функций на базе ИИ, апдейт приносит долгожданные улучшения в доступности, поиске и стабильности системы.

Рассмотрим подробнее, что нового появится в этой версии Windows 11.

Больше возможностей для Copilot и «умного» чтения

Главное внимание в обновлении уделено расширению функциональности Copilot+ ПК. Первое заметное новшество — новые действия с текстом, доступные прямо из контекстного меню. Ранее Copilot открывался в отдельном окне, но теперь его функции будут интегрированы непосредственно в интерфейс правого клика, что сделает взаимодействие с ИИ более удобным и логичным.

Также появятся две новые функции для чтения: режим «тренера по чтению», помогающий улучшать беглость речи и пунктуацию, а также «Иммерсивный режим» — функция, устраняющая отвлекающие элементы интерфейса сайта для комфортного чтения контента.

Поиск фотографий в облаке через Windows Search

Теперь Windows-поиск станет умнее: он сможет находить изображения, сохранённые в OneDrive. Это большое улучшение, особенно для тех, кто активно использует облачное хранилище. Правда, реализация функции всё ещё зависит от стабильной работы синхронизации OneDrive, которая иногда подводит.

Голосовой ввод получает долгожданные улучшения

Одним из самых полезных новшеств стало добавление поддержки пользовательского словаря. Теперь можно добавлять нестандартные или труднопроизносимые слова с помощью голосовой команды, например, сказав: «добавить в словарь». Также появилась возможность попросить систему озвучить или исправить добавленное слово.

Дополнительно был переработан обучающий тур по функции Voice Access. Он стал проще и информативнее, позволяя быстрее освоить новые возможности голосового управления.

Исправления и патчи: стабильность и контроль над уведомлениями

Как и положено каждому обновлению, эта версия содержит ряд исправлений и улучшений безопасности. Среди них — возможность отключить поиск по облачным файлам, улучшенный контроль уведомлений от виджетов, а также устранение бага, вызывавшего сбой меню «Пуск» при создании папок.

Не все Copilot+ ноутбуки получат новинки сразу

Несмотря на множество новшеств, не все владельцы Copilot+ ПК получат их одновременно. Некоторые устройства пока не поддерживают новые функции, и точных сроков их появления компания не называет.

Напомним, первые Copilot+ ноутбуки работали на базе Snapdragon X Elite — процессора на архитектуре ARM, которая пришла на смену привычной x86. Это позволило Microsoft активнее внедрять ИИ-функции именно на таких устройствах. Пользователи ноутбуков с процессорами от AMD и Intel смогут получить доступ к новым возможностям «позже», но когда именно — пока неизвестно.

Как получить предварительную сборку

Если ты хочешь опробовать обновление уже сейчас, можно зарегистрироваться в программе Windows Insider. После регистрации достаточно включить опцию «Получать обновления сразу после выхода» и проверить наличие новой сборки.