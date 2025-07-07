Корпорация Microsoft достигла важного рубежа: спустя почти четыре года после релиза Windows 11 стала самой популярной настольной ОС, обогнав Windows 10. Согласно данным Windows Central, новая система занимает 52% рынка, тогда как доля Windows 10 сократилась до 44,59%.

Ключевые моменты:

Рост популярности : Windows 11 лидировала среди геймеров уже в сентябре, но теперь стала самой используемой ОС в целом.

: Windows 11 лидировала среди геймеров уже в сентябре, но теперь стала самой используемой ОС в целом. Медленное внедрение : По сравнению с Windows 10, которой потребовался год для охвата 400 млн устройств, Windows 11 достигла этого показателя лишь за два года (по данным на октябрь 2023 года).

: По сравнению с Windows 10, которой потребовался для охвата 400 млн устройств, Windows 11 достигла этого показателя лишь за (по данным на октябрь 2023 года). Причины задержки: Строгие аппаратные требования (новые процессоры, TPM 2.0) оставили миллионы компьютеров без поддержки. Microsoft активно стимулирует переход, включая полноэкранные уведомления о необходимости обновления.

Окончание поддержки Windows 10

14 октября 2025 года Microsoft прекратит поддержку Windows 10, но предложит:

Год бесплатных обновлений — для пользователей, включивших резервное копирование и синхронизацию OneDrive .

— для пользователей, включивших резервное копирование и синхронизацию . Платный вариант — $30 за год обновлений или 1000 баллов Microsoft Rewards.

Этот переход знаменует новую эру для Windows, хотя многие устройства останутся без официальной поддержки из-за устаревшего «железа».