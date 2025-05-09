Google объявила о важном изменении в правилах публикации Android-приложений. Начиная с 1 ноября 2025 года, все новые приложения и обновления, предназначенные для Android 15 и выше, должны будут поддерживать страницы памяти размером 16 КБ — вместо устаревшего стандарта в 4 КБ, который использовался годами.

Почему Google меняет стандарт?

Это нововведение связано с модернизацией системы управления памятью Android на фоне роста объёмов оперативной памяти в современных устройствах. Смартфоны, вроде Pixel 9, уже работают с 16 КБ страницами. Google утверждает, что такой подход позволяет снизить накладные расходы и ускорить работу системы в целом.

Среди заявленных преимуществ:

загрузка системы быстрее на 8%;

прирост времени автономной работы на 4,5%;

запуск приложений ускоряется на 30%;

запуск камеры — на 6,6%.

Кого затронет новое требование?

Приложения, не использующие нативный код, менять ничего не должны. Однако разработчики, использующие нативные библиотеки или SDK, скорее всего, потребуют обновлений. Тем, кто пишет на нативном коде, потребуется перекомпиляция с использованием обновлённых инструментов.

Google советует проверять совместимость приложений в App Bundle Explorer консоли Play Console и обязательно тестировать их на реальных устройствах с поддержкой 16 КБ страниц.

Срок — 1 ноября 2025 года

Большинство популярных приложений уже совместимы с этим требованием — особенно те, что разработаны с помощью Flutter или React Native. Unity тоже поддерживает 16 КБ страницы, а вот для Unreal Engine подтверждения пока не было.

Google призывает разработчиков заранее оценить свои зависимости и подготовиться к переходу — чтобы избежать проблем в последний момент. Хотя изменение и не выглядит масштабным, оно сулит пользователям Android значительный прирост производительности.