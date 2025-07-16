Google начала более широкое распространение ассистента Gemini для смарт-часов на Wear OS, заменив им Google Assistant.

Gemini теперь доступен на часах Wear OS

После анонса на прошлой неделе обновление «Google Gemini on Wear OS» стало появляться у большего числа пользователей в Google Play. Чтобы проверить наличие, необходимо открыть Play Store на часах, пролистать до раздела «Управление приложениями» и найти соответствующее обновление. После установки появится уведомление: «Gemini теперь на ваших часах», а Google Assistant будет отключён.

Запустить Gemini можно несколькими способами:

командой «Окей, Google»;

длительным нажатием боковой кнопки;

через значок приложения (в лаунчере он теперь не отображается первым);

с помощью плитки Tile;

через элемент на циферблате (complication).

Интерфейс и возможности Gemini на часах

В интерфейсе Gemini используется дизайн Material 3 Expressive. Кнопка микрофона размещена у нижней кромки экрана. Несмотря на переименование, в списках приложений и плиток ассистент может отображаться как «Google» или «Google Digital Assistant». Однако в обоих случаях запускается именно Gemini — его отличает значок в виде звёздочки.





При запуске отображается заставка с символом Gemini в центре экрана, после чего открывается основное окно «Спросите Gemini». Оформление этого экрана пока сохраняет сине-фиолетовое свечение и не обновлено до фирменной четырёхцветной палитры. Перед ответом ассистент кратко отображает статус «Подключение…». Ответы могут быть как текстовыми, так и визуальными — с изображениями. В нижней части интерфейса доступна оценка ответа (палец вверх/вниз) и микрофон для продолжения диалога.

Google по-прежнему предупреждает: «Gemini может ошибаться, проверяйте информацию».





Что умеет Gemini на Wear OS

Пользователям доступны такие команды:

Общие задачи:





«На какой температуре и сколько запекать нарезанные овощи?»

«Нужен ли сегодня зонт?»

«Отправь Наде сообщение с извинением за опоздание»

Память и напоминания:

«Запомни, что я использую шкафчик 43»

«Я припарковался на уровне 4, место 27»

«Напомни купить продукты после работы»

Google Workspace:

«Где кофейня, о которой писала Эмили?»

«Сделай краткое содержание последнего письма от Эмили»

«Добавь в календарь пять ближайших бейсбольных матчей моего сына»

«Какой адрес у моего стоматолога сегодня? Построй маршрут»

YouTube Music:

«Создай плейлист для пробежки с темпом 10 минут на милю»

Fitbit и Pixel Watch: