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Google начала более широкое распространение ассистента Gemini для смарт-часов на Wear OS, заменив им Google Assistant.

Содержание
1. Gemini теперь доступен на часах Wear OS
2. Интерфейс и возможности Gemini на часах
3. Что умеет Gemini на Wear OS

Gemini теперь доступен на часах Wear OS

После анонса на прошлой неделе обновление «Google Gemini on Wear OS» стало появляться у большего числа пользователей в Google Play. Чтобы проверить наличие, необходимо открыть Play Store на часах, пролистать до раздела «Управление приложениями» и найти соответствующее обновление. После установки появится уведомление: «Gemini теперь на ваших часах», а Google Assistant будет отключён.

Запустить Gemini можно несколькими способами:

  • командой «Окей, Google»;
  • длительным нажатием боковой кнопки;
  • через значок приложения (в лаунчере он теперь не отображается первым);
  • с помощью плитки Tile;
  • через элемент на циферблате (complication).
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Интерфейс и возможности Gemini на часах

В интерфейсе Gemini используется дизайн Material 3 Expressive. Кнопка микрофона размещена у нижней кромки экрана. Несмотря на переименование, в списках приложений и плиток ассистент может отображаться как «Google» или «Google Digital Assistant». Однако в обоих случаях запускается именно Gemini — его отличает значок в виде звёздочки.


При запуске отображается заставка с символом Gemini в центре экрана, после чего открывается основное окно «Спросите Gemini». Оформление этого экрана пока сохраняет сине-фиолетовое свечение и не обновлено до фирменной четырёхцветной палитры. Перед ответом ассистент кратко отображает статус «Подключение…». Ответы могут быть как текстовыми, так и визуальными — с изображениями. В нижней части интерфейса доступна оценка ответа (палец вверх/вниз) и микрофон для продолжения диалога.

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Google по-прежнему предупреждает: «Gemini может ошибаться, проверяйте информацию».


Что умеет Gemini на Wear OS

Пользователям доступны такие команды:

Общие задачи:


  • «На какой температуре и сколько запекать нарезанные овощи?»
  • «Нужен ли сегодня зонт?»
  • «Отправь Наде сообщение с извинением за опоздание»

Память и напоминания:

  • «Запомни, что я использую шкафчик 43»
  • «Я припарковался на уровне 4, место 27»
  • «Напомни купить продукты после работы»

Google Workspace:

  • «Где кофейня, о которой писала Эмили?»
  • «Сделай краткое содержание последнего письма от Эмили»
  • «Добавь в календарь пять ближайших бейсбольных матчей моего сына»
  • «Какой адрес у моего стоматолога сегодня? Построй маршрут»

YouTube Music:

  • «Создай плейлист для пробежки с темпом 10 минут на милю»

Fitbit и Pixel Watch:

  • Управление тренировкой: «Начни пробежку», «Пауза», «Продолжить», «Завершить»
  • Получение показателей
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