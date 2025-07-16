Google начала более широкое распространение ассистента Gemini для смарт-часов на Wear OS, заменив им Google Assistant.
Gemini теперь доступен на часах Wear OS
После анонса на прошлой неделе обновление «Google Gemini on Wear OS» стало появляться у большего числа пользователей в Google Play. Чтобы проверить наличие, необходимо открыть Play Store на часах, пролистать до раздела «Управление приложениями» и найти соответствующее обновление. После установки появится уведомление: «Gemini теперь на ваших часах», а Google Assistant будет отключён.
Запустить Gemini можно несколькими способами:
- командой «Окей, Google»;
- длительным нажатием боковой кнопки;
- через значок приложения (в лаунчере он теперь не отображается первым);
- с помощью плитки Tile;
- через элемент на циферблате (complication).
Интерфейс и возможности Gemini на часах
В интерфейсе Gemini используется дизайн Material 3 Expressive. Кнопка микрофона размещена у нижней кромки экрана. Несмотря на переименование, в списках приложений и плиток ассистент может отображаться как «Google» или «Google Digital Assistant». Однако в обоих случаях запускается именно Gemini — его отличает значок в виде звёздочки.
При запуске отображается заставка с символом Gemini в центре экрана, после чего открывается основное окно «Спросите Gemini». Оформление этого экрана пока сохраняет сине-фиолетовое свечение и не обновлено до фирменной четырёхцветной палитры. Перед ответом ассистент кратко отображает статус «Подключение…». Ответы могут быть как текстовыми, так и визуальными — с изображениями. В нижней части интерфейса доступна оценка ответа (палец вверх/вниз) и микрофон для продолжения диалога.
Google по-прежнему предупреждает: «Gemini может ошибаться, проверяйте информацию».
Что умеет Gemini на Wear OS
Пользователям доступны такие команды:
Общие задачи:
- «На какой температуре и сколько запекать нарезанные овощи?»
- «Нужен ли сегодня зонт?»
- «Отправь Наде сообщение с извинением за опоздание»
Память и напоминания:
- «Запомни, что я использую шкафчик 43»
- «Я припарковался на уровне 4, место 27»
- «Напомни купить продукты после работы»
Google Workspace:
- «Где кофейня, о которой писала Эмили?»
- «Сделай краткое содержание последнего письма от Эмили»
- «Добавь в календарь пять ближайших бейсбольных матчей моего сына»
- «Какой адрес у моего стоматолога сегодня? Построй маршрут»
YouTube Music:
- «Создай плейлист для пробежки с темпом 10 минут на милю»
Fitbit и Pixel Watch:
- Управление тренировкой: «Начни пробежку», «Пауза», «Продолжить», «Завершить»
- Получение показателей