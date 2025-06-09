На конференции WWDC 2025 компания Apple анонсировала новую версию настольной операционной системы — macOS 26 Tahoe. Главное нововведение — полностью переработанный дизайн интерфейса.

Как отметил Крейг Федериги, система создавалась с учётом всех типов пользователей и опирается на сильные стороны предыдущих версий macOS. Новый дизайн включает обновлённые виджеты, иконки приложений и Dock — все элементы выполнены в стиле Liquid Glass.

Новый интерфейс и персонализация рабочего пространства

Одним из заметных изменений стало обновление строки меню — теперь она полностью прозрачная, что визуально увеличивает пространство дисплея. Пользователи смогут настраивать папки, добавляя к ним цветовые метки и эмодзи, а также использовать новые элементы управления из приложений macOS и iOS.

Apple подчёркивает, что теперь Mac можно ещё легче адаптировать под индивидуальный стиль пользователя.

Интеграция функций iOS и улучшения Continuity

Система получила ряд функций, уже знакомых по iOS. В macOS 26 добавлены Live Translation и Image Playground. Также расширены возможности Continuity — теперь на Mac доступны Live Activities, позволяющие оперативно взаимодействовать с активностями в режиме реального времени.

Apple представила macOS Tahoe как систему, которая объединяет визуальную свежесть с функциональностью и глубокой персонализацией.

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