Apple представила iOS 26 в рамках конференции WWDC 2025. Новая версия операционной системы получила масштабное обновление внешнего вида, переосмысленный экран блокировки и поддержку адаптивных визуальных элементов, вдохновлённых visionOS. Это первый редизайн такого уровня со времён выхода iOS 7.

Унифицированная версия и единый стиль

iOS 26 стала частью инициативы Apple по унификации номерных версий всех своих платформ. Компания впервые синхронизировала нумерацию — от iOS до visionOS — под общим номером 26.

По словам представителей Apple, это «новая и красивая глава в дизайне», открывающая следующую эру взаимодействия пользователей с устройствами.

Liquid Glass — новый материал интерфейса

Главное нововведение iOS 26 — визуальный стиль под названием Liquid Glass, вдохновлённый интерфейсом visionOS. Интерфейс стал полупрозрачным и получил эффект настоящего стекла: динамически изменяется при переключении между экранами, подстраивается под контекст и плавно реагирует на действия пользователя.

Закруглённые углы элементов теперь соответствуют форме дисплеев. Этот материал активно используется в панели управления, экране блокировки и уведомлениях.

Новые иконки и персонализация

Значки приложений были переработаны с применением многослойных эффектов — теперь они выглядят как составленные из жидкого стекла. Они адаптируются к светлой и тёмной теме, поддерживают цветовые акценты и даже могут становиться полностью прозрачными.

Обновлённый дизайн распространяется не только на иконки, но и на док, виджеты и системные интерфейсы, включая меню и переходы между приложениями.

Экран блокировки и адаптивные элементы

В iOS 26 экран блокировки стал умнее: часы на нём теперь динамически меняют размер в зависимости от выбранного фона, автоматически освобождая пространство для изображения. По словам Крэйга Федериги, «экран блокировки — это то, с чего мы начинаем каждый день», и именно поэтому Apple уделила ему особое внимание.

Интуитивность и удобство

Apple подчёркивает, что взаимодействие с интерфейсом стало более интуитивным. От навигации внутри приложений до уведомлений и центра управления — вся система ориентирована на простоту, визуальную лёгкость и логичность.

Контекст и философия обновления

Последний крупный редизайн iOS состоялся в 2013 году с выходом iOS 7. Тогда изменения были связаны с появлением Retina‑дисплеев. В iOS 26 Apple делает ставку на возможности, которые открывает мощь Apple Silicon: адаптивные материалы, сложная анимация и глубокая интеграция аппаратного и программного обеспечения.

Компания заявила, что это «самое масштабное обновление дизайна в истории платформы» и его задача — «приносить радость и удивление каждому пользователю».

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