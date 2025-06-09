Сегодня, 9 июня, в 20:00 по московскому времени Apple проведёт ежегодную презентацию в рамках Всемирной конференции разработчиков WWDC 2025. Это главное событие компании в первой половине года: здесь традиционно анонсируют ключевые обновления всех операционных систем, демонстрируют новые технологии и делятся планами на ближайшее будущее. В этом материале — прямая текстовая трансляция презентации на русском языке: все анонсы и важные детали в реальном времени.

Ниже на странице размещён блок с прямой текстовой трансляцией. Мы будем обновлять его по мере поступления информации с официальной презентации, чтобы вы могли оперативно узнавать всё самое важное без необходимости смотреть видеотрансляцию на английском языке.

Прямая текстовая трансляция на русском языке

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Что покажут на WWDC 2025

По предварительным данным, Apple готовит сразу несколько значимых анонсов. Основной упор будет сделан на:

Обновления всех платформ : iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26. Компания впервые синхронизирует версии всех ОС по номеру.

: iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 и visionOS 26. Компания впервые синхронизирует версии всех ОС по номеру. Новый дизайн интерфейса Solarium — переосмысленный внешний вид в стиле visionOS с эффектами стекла, переработанными меню и иконками.

— переосмысленный внешний вид в стиле visionOS с эффектами стекла, переработанными меню и иконками. Развитие Apple Intelligence : ИИ‑функции появятся во всех системах, включая генерацию текста, интеллектуальные ответы, живой перевод, расширенные возможности Siri.

: ИИ‑функции появятся во всех системах, включая генерацию текста, интеллектуальные ответы, живой перевод, расширенные возможности Siri. Интерфейсные улучшения в приложениях : Safari, Сообщения, Заметки, Камера, Почта, Карты и другие получат важные обновления.

: Safari, Сообщения, Заметки, Камера, Почта, Карты и другие получат важные обновления. Возможные аппаратные новинки: ожидается представление Mac Pro на чипе M4 Ultra, нового HomePod с экраном и, возможно, AR‑очков Apple.

Как смотреть с переводом

Apple ведёт официальную трансляцию исключительно на английском языке. Однако для русскоязычных пользователей есть удобный способ:

Установите Яндекс.Браузер. Откройте трансляцию YouTube в нём. Включите нейроперевод — он озвучит речь докладчиков на русском в реальном времени.

А если не хотите ничего устанавливать — просто читайте нашу текстовую трансляцию. Мы публикуем краткие и точные обновления сразу после их появления на сцене.

Почему стоит следить за Apple WWDC 2025

WWDC — это не просто анонсы обновлений. Это событие, которое определяет курс развития всех устройств Apple на ближайший год. Платформы, которые компания представит сегодня, будут установлены на миллиарды устройств осенью 2025 года. Новые функции, интерфейсы и технологии изменят привычные сценарии работы и общения.

В 2025 году особенно интерес вызывает развитие искусственного интеллекта в экосистеме Apple. Компания делает ставку на собственные решения — Apple Intelligence — и конкурирует с лидерами индустрии на новом уровне.