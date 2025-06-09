Apple представила watchOS 26 — обновлённую систему для Apple Watch. В новой версии улучшены уведомления, добавлены функции ИИ и переработан интерфейс.

Что нового

watchOS 26 получила новые циферблаты, улучшенные виджеты и функции Apple Intelligence: умный разбор уведомлений, автогенерация ответов, анализ активности. Новая функция «Тренер по тренировкам» поможет вам мотивировать себя на основе вашей истории тренировок. Так что вам теперь не нужно подбирать специальную музыку, которая замотивирует вас на мощные тренировки. У вас будет персональный голос в наушниках, который будет мотивировать и подбадривать вас.

Функция будет собирать данные о всех ваших тренировках, а потом анализировать, чтобы предложить вам в режиме реального времени дельные советы и достойную дозу мотивации. И конечно же как и всегда вы можете закрыть какие-то тренировки, чтобы никто кроме вас их не смог их увидеть. Вот она — защита и конфиденциальность.

В приложении «Тренировка» появилась новая схема с пользовательскими тренировками с интервалами работы и восстановления. Apple Music может выбрать для вас плейлист из вашей любимой музыки или порекомендовать музыку на основе того, что вы обычно слушаете во время этой тренировки.

С обновлением на умных-часах появится приложение «Заметки», а приложение «Сообщения» получило много функций из iOS 26.

Поддержка

Система доступна для Apple Watch Series 6 и новее.