OpenAI делает свой обновленный генератор изображений доступным для разработчиков (img 2945)
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В среду OpenAI представила новую технологию, которая легла в основу усовершенствованной функции генерации изображений в ChatGPT, интегрировав её в свой API. Это нововведение позволяет разработчикам внедрять функцию генерации изображений в свои приложения и сервисы.

Новый генератор изображений OpenAI, запущенный для большинства пользователей ChatGPT в конце марта, быстро завоевал популярность. Это стало значительным успехом для OpenAI, приведя к миллионам новых пользователей ChatGPT и значительно расширив возможности компании. По данным OpenAI, более 130 миллионов пользователей ChatGPT создали свыше 700 миллионов изображений всего за первую неделю после запуска инструмента.

OpenAI делает свой обновленный генератор изображений доступным для разработчиков (img 2946)

Функция генерации изображений в API OpenAI основана на модели искусственного интеллекта под названием «gpt-image-1». Эта многомодальная модель позволяет создавать изображения в различных стилях, следовать пользовательским запросам и визуализировать текст с учетом знаний о мире.

Разработчики могут одновременно генерировать несколько изображений с помощью gpt-image-1 и контролировать как качество генерации, так и скорость процесса. OpenAI утверждает, что в gpt-image-1 применяются те же меры безопасности, что и при создании изображений в ChatGPT. Это включает предосторожности, которые предотвращают создание контента, нарушающего политику компании. Разработчики могут настраивать уровень чувствительности к модерации: «автоматически» для стандартной фильтрации или «низко» для более свободной фильтрации. Согласно документации OpenAI, низкий уровень фильтрации ограничивает количество категорий контента, который может быть неподходящим по возрасту.

Кроме того, все изображения, созданные с помощью gpt-image-1, имеют водяные знаки и метаданные C2PA, что позволяет идентифицировать их как произведения искусственного интеллекта на поддерживаемых платформах и приложениях.

Цены на использование составляют 5 долларов за миллион входных токенов текста, 10 долларов за миллион токенов для изображений и 40 долларов за миллион выходных токенов для изображений. (Токены представляют собой необработанные фрагменты данных, обрабатываемые моделью.) По информации OpenAI, это эквивалентно примерно 2 центам за квадратное изображение низкого качества, 7 центам за среднее качество и 19 центам за высокое качество.

OpenAI также сообщает о том, что такие компании как Adobe, Airtable, Wix, Instacart, GoDaddy, Canva и Figma уже используют gpt-image-1 или находятся на стадии экспериментов с этой моделью. Например, дизайнерская платформа Figma теперь позволяет пользователям создавать и редактировать изображения с помощью gpt-image-1, а Instacart тестирует эту модель для генерации изображений рецептов и списков покупок.

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