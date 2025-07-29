OpenAI представила Study Mode — новый режим в ChatGPT, который помогает изучать сложные темы и решать задачи поэтапно. Функция уже доступна всем пользователям: как на бесплатном, так и на платных тарифах, включая ChatGPT Plus, Pro и Team. В ближайшие недели Study Mode появится и в образовательной версии ChatGPT Edu.

Вместо готовых ответов — пошаговое объяснение

Образование — один из самых популярных сценариев использования ChatGPT. Пользователи изучают языки, готовятся к экзаменам, просят объяснить формулы, логические задачи и научные концепции. Новый режим разработан специально под эти цели — он превращает модель в цифрового наставника, который не даёт готовый ответ, а помогает дойти до него самому.

В процессе ChatGPT задаёт наводящие вопросы, оценивает уровень знаний, предлагает подсказки и направляет пользователя — как опытный педагог. Также Study Mode позволяет проводить самопроверку: доступны викторины, открытые вопросы и обратная связь по каждому шагу. Материал разбит на блоки, что облегчает восприятие даже сложных тем.

Режим разрабатывали совместно с педагогами и учёными

Новый формат взаимодействия создан на основе исследований в области когнитивной науки и педагогики. Над ним работали преподаватели, методисты, специалисты в области образования. Как отмечает старший директор по ИИ-программам Common Sense Media Робби Торни, «вместо того чтобы делать работу за студента, режим побуждает критически мыслить и осмысленно воспринимать материал».

Среди ключевых особенностей Study Mode:

Интерактивные подсказки: чат строится по принципу сократовского диалога с вопросами, наводками и рефлексией.

чат строится по принципу сократовского диалога с вопросами, наводками и рефлексией. Пошаговые ответы: темы подаются структурированно, с акцентом на ключевые связи и без перегрузки.

темы подаются структурированно, с акцентом на ключевые связи и без перегрузки. Персонализация: уровень сложности адаптируется под пользователя — на основе входных вопросов и предыдущих сессий.

уровень сложности адаптируется под пользователя — на основе входных вопросов и предыдущих сессий. Проверка знаний: встроенные тесты и разбор ответов помогают закрепить понимание и отследить прогресс.

встроенные тесты и разбор ответов помогают закрепить понимание и отследить прогресс. Гибкость: режим можно включать и выключать в любое время.

Цифровой репетитор, который не устаёт

Режим ориентирован в первую очередь на студентов. По словам участников тестирования, Study Mode заменяет консультации с преподавателем и помогает понять даже самые трудные темы.





Так, студентка Мэгги Ван рассказала, что смогла наконец разобраться в синусоидальных позиционных кодировках — теме, которую пыталась освоить раньше безуспешно. После трёх часов с ChatGPT в режиме Study Mode она почувствовала уверенность в своих знаниях.