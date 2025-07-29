Пользователи заметили в интерфейсе ChatGPT новый переключатель под названием «Think Longer» («Думай дольше»), официального анонса от OpenAI пока не было.

Новый элемент интерфейса массово появился у пользователей без предварительного уведомления. Многие восприняли нововведение как возможный признак запуска GPT-5, однако пока подтверждений этой версии нет.

Переключатель активирует улучшенный режим рассуждения

Судя по сообщениям на Reddit и в Twitter, «Think Longer» представляет собой тумблер, который меняет поведение модели. Пользователи отмечают два сценария его работы:

При включении пользователь переводится на reasoning-модель (предположительно o3), если изначально использовалась другая версия ChatGPT. Если пользователь уже работает на o3 или o4-mini, активация «Think Longer» увеличивает лимит, отведённый на рассуждение, позволяя модели выдавать более обоснованные ответы.

OpenAI пока не делала официальных заявлений о запуске новой функции или её назначении. Визуально инструмент выглядит как обычный переключатель и появляется без необходимости обновления приложения.

Спекуляции о GPT-5 не подтверждены

Некоторые пользователи связывают появление «Think Longer» с выходом GPT-5, однако признаки указывают лишь на расширение возможностей reasoning-моделей внутри уже существующей архитектуры.

Представители OpenAI не комментировали новую функцию и не публиковали ни технических деталей, ни даты релиза.



