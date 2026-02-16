Google слегка переделала интерфейс чата в приложении Gemini: заголовок теперь выровнен влево, рядом появилась кнопка нового чата, а значок «Поделиться» вынесен в основной набор действий — рядом с трёхточечным меню. Казалось бы, мелочь; на деле это сигнал о том, что Google хочет превратить разговоры в легко распространяемый контент и увеличить поток ссылок на беседы.

Изменение уже видно на Android и на сайте gemini.google.com; в iOS‑версии похожая правка пока не доступна. Параллельно Google увеличила «искру» (spark) иконки Gemini в iOS‑обновлении 1.2026.0570001 — то же стремление к узнаваемости бренда в приложениях.

Интерфейс чата Gemini

Заголовок беседы теперь выровнен влево; кнопка «Новый чат» расположена рядом.

Кнопка «Поделиться» стала видимой рядом с тремя точками меню; при нажатии сразу генерируется ссылка с вызовом системного шейта.

Трёхточечное меню по‑прежнему открывает: закрепить, переименовать, удалить, помощь и обратную связь.

Правка видна на Android и в веб‑версии; iOS получила отдельный визуальный апдейт иконки‑spark в обновлении 1.2026.0570001, но не этот набор кнопок.

Почему это важно

Вынос «Поделиться» в панель — не только про удобство. Быстрая генерация ссылок делает диалоги удобным носителем информации: советы бота, чеклисты, сценарии автоматизации — теперь ими проще обмениваться через мессенджеры, соцсети и почту. Для Google это способ увеличить охват Gemini без масштабной рекламной кампании: пользователи сами будут распространять контент.

При этом есть очевидные риски. Любая ссылка на беседу — это потенциал утечки приватной информации или распространения неправильно интерпретированных ответов бота. Конкуренты уже предлагают похожие опции: ChatGPT и несколько крупных мессенджеров умеют быстро шарить разговоры, и Google не хочет отставать. Но у Google больше каналов распространения — Android, Chrome, поисковая экосистема — и это увеличивает эффект.

Что это меняет для пользователей и разработчиков

Пользователи получают более очевидную кнопку для распространения результатов работы Gemini — полезно для тех, кто использует бота как инструмент для генерации заметок, кода или инструкций. Разработчики и команды продукта получают обратную связь: частые шеры подчёркивают, какие сценарии востребованы и какие ответы лучше оптимизировать для «публичного» вида.





Плюсы: упрощённый виральный рост, удобство обмена, согласованность с веб‑версией.

Минусы: риск случайной публикации приватного контента, разрыв паритета функций между Android и iOS.

Чего ждать дальше

Вероятно, Google будет тестировать, как пользователи пользуются шарингом, и оптимизировать поток: перенести кнопку в меню, если она создаёт путаницу, или добавить предупреждения на случай чувствительного содержимого. Параллельно подстройка визуальной идентичности (увеличенная «искра» Gemini) говорит о готовности бренда к агрессивной экспансии в интерфейсах, где важна узнаваемость.

Открытый вопрос — как Google сочетает удобство шаринга с модерацией и приватностью: будут ли ссылки временными, с правами доступа или с автоматическими фильтрами чувствительного контента? На этот ответ стоит смотреть внимательнее, потому что от него зависит, превратятся ли ссылки в полезный инструмент или в источник проблем для пользователей и для репутации Gemini.