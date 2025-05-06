FutureHouse, некоммерческая организация, поддерживаемая Эриком Шмидтом, анонсировала новый инструмент искусственного интеллекта под названием Finch, который предназначен для поддержки «открытия на основе данных» в области биологии. Этот запуск произошел всего через неделю после того, как FutureHouse представила свой API и платформу.

Описание инструмента Finch

Finch принимает биологические данные, в основном в форме исследовательских работ, и подсказки от пользователей (например, «Что вы можете рассказать мне о молекулярных драйверах раковых заболеваний?»). Затем он запускает код для генерации цифр и проверки результатов. Сэм Родригес, соучредитель и генеральный директор FutureHouse, сравнил Finch с «аспирантом первого года обучения», подчеркивая его способность быстро находить полезную информацию.

«Быть способным сделать все это за считанные минуты — это суперспособность», — отметил Родригес.

Finch также может выполнять направленный анализ данных, включая дифференциальный анализ экспрессии и функциональный анализ обогащения.

FutureHouse надеется, что инструменты ИИ, такие как Finch, смогут автоматизировать этапы научного процесса. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее утверждал, что «сверхразумные» инструменты ИИ могут значительно ускорить научные открытия и инновации. Аналогично, генеральный директор Anthropic предсказал, что ИИ может помочь разработать лекарства от большинства видов рака.

Проблемы и вызовы

Несмотря на оптимизм, многие исследователи не считают ИИ особенно полезным для руководства научным процессом. На данный момент FutureHouse не добилась значительных научных прорывов или открытий с помощью своих инструментов ИИ.

Биология является привлекательной целью для компаний ИИ: рынок открытия лекарств оценивается в 65,88 млрд долларов в 2024 году и может достичь 160,31 млрд долларов к 2034 году. Однако успехи в этой области были ограничены. Некоторые компании, использующие ИИ для открытия лекарств, такие как Exscientia и BenevolentAI, столкнулись с неудачами в клинических испытаниях.

Текущие шаги FutureHouse

По словам Родригеса, Finch иногда совершает «глупые ошибки», поэтому FutureHouse нанимает биоинформатиков и специалистов по вычислительной биологии для оценки его точности и надежности. В настоящее время инструмент находится на стадии закрытого бета-тестирования.

Таким образом, FutureHouse продолжает развивать свои технологии ИИ с надеждой на то, что они смогут внести значительный вклад в биологические исследования и открытия в будущем.