Компания Meta* заключила сделку по покупке Play AI — стартапа из Калифорнии, создающего технологию клонирования голоса на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренние документы компании.

Вся команда Play AI перейдёт в Meta* уже на следующей неделе. Новые сотрудники будут работать под руководством Йохана Шалквика, ранее возглавлявшего исследования в области речевого ИИ в Google, а затем перешедшего в другой стартап, связанный с голосовыми технологиями.

Play AI разработала инструмент, который позволяет создавать цифровые копии голоса пользователя, а также генерировать новые, реалистичные голоса для использования в приложениях, на сайтах и в телефонах. В служебной записке Meta* отметила, что разработки стартапа хорошо дополнят её собственные проекты, включая ассистента Meta* AI, персонажей с ИИ и носимые устройства. Компания подтвердила факт сделки, но не раскрыла её сумму.

В последние месяцы Марк Цукерберг активно формирует команду для новой лаборатории ИИ, цель которой — создание искусственного интеллекта, превосходящего человеческий. В июне Meta* завершила инвестиции в Scale AI на $14,3 млрд, чтобы привлечь её CEO Александра Вана для руководства лабораторией. Scale AI занимается разметкой данных для обучения ИИ-моделей.





Кроме того, Meta* активно переманивает специалистов из конкурирующих компаний, предлагая бонусы до $100 млн. Среди новых сотрудников — разработчики OpenAI, участвовавшие в создании ChatGPT и GPT-4, а также бывшие сотрудники Google, работавшие над Gemini. Ранее Bloomberg также сообщал, что Apple потеряла одного из своих топ-менеджеров по ИИ, который перешёл в Meta*.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.



