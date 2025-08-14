pexels olly 3781520
В России начали ограничивать голосовые вызовы в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp. Для пользователей это означает, что привычный способ общения перестаёт работать, особенно при деловых переговорах или быстрых личных созвонах. Однако альтернативы есть — от российских приложений до международных сервисов, которые пока доступны.

Мы собрали подробный обзор сервисов, которые могут заменить голосовую связь в иностранных мессенджерах — с описанием функций, сильных и слабых сторон.


Содержание
1. Почему звонки перестали работать
2. VK Messenger
3. Яндекс Мессенджер
4. Max
5. Compass
6. eXpress
7. Пачка
8. Google Meet
9. FaceTime
10. Botim
11. Briar
12. Bridgefy

Почему звонки перестали работать

По данным СМИ, ограничения связаны с требованиями по передаче данных и обеспечению безопасности. При этом текстовые чаты продолжают работать, но голосовые функции блокируются на стороне операторов связи. Такая ситуация уже затронула пользователей в разных регионах страны.

VK Messenger

mes608

VK Messenger — полноценное приложение для чатов, голосовых и видеозвонков, которое интегрировано в экосистему VK и доступно на всех основных платформах: Windows, macOS, Linux, Android, iOS и в веб-версии. Оно поддерживает групповые разговоры с неограниченным числом участников, а передача файлов объёмом до 4 ГБ делает его удобным инструментом для обмена медиа и документами. Приложение отличается быстрым открытием медиа, возможностью сортировки чатов по папкам, закрепления важных переписок и поиска по истории сообщений. Дополнительный бонус — интеграция с «Сферум» для проведения лекций и онлайн-уроков, что особенно полезно в образовательной среде.

Плюсы:

  • Голосовые и видеозвонки, групповые чаты без ограничения по участникам;
  • Отправка файлов до 4 ГБ, ускоренная загрузка медиа, интеграция с «Сферум»;
  • Папки для чатов, закрепление переписок, быстрый поиск и синхронизация между устройствами.

Минусы:


  • Нет поддержки ботов и каналов;
  • Возможны баги с отображением непрочитанных сообщений и редкие вылеты приложения.

Яндекс Мессенджер

orig 2

«Яндекс Мессенджер» изначально создавался для корпоративного сегмента, но благодаря функциональности и интеграции с экосистемой «Яндекса» стал востребован и у обычных пользователей. Он поддерживает аудио- и видеозвонки до 40 участников, позволяет создавать приватные и групповые чаты, каналы, оставлять реакции и комментарии к сообщениям. Приложение глубоко связано с сервисами «Яндекс.Диск», «Календарь» и «Почта», что удобно при работе с документами и планировании встреч. Интерфейс минималистичный и удобный, уведомления приходят стабильно, а синхронизация между устройствами быстрая.

Плюсы:

  • Приватные и групповые чаты, каналы, реакции, комментарии;
  • Интеграция с «Яндекс.Диском», почтой и календарём;
  • Стабильные уведомления, поддержка звонков до 40 участников.

Минусы:

  • Нет выделения текста, стикеров и хештегов;
  • Нельзя сортировать чаты по папкам и просматривать список подключённых устройств.

Max

347430649628644 1

Max — российское национальное приложение, которое активно продвигается как замена зарубежным мессенджерам. Оно поддерживает голосовые и видеозвонки без ограничений по времени и числу участников, демонстрацию экрана, сетку участников и групповые конференции. Приложение включает в себя текстовые чаты, голосовые сообщения, стикеры, эмодзи, встроенную нейросеть GigaChat, а также передачу файлов до 4 ГБ. Max сочетает функции для личного общения, работы и развлечений, включая мини-приложения и чат-боты.

Плюсы:

  • Личные и групповые звонки, демонстрация экрана, сетка участников;
  • Голосовые и текстовые сообщения, стикеры, мини-приложения, GigaChat;
  • Передача файлов до 4 ГБ.

Минусы:

  • Сохраняет IP-адреса, контакты и активность пользователей.

Compass

6655abd891d95316f0956b35 hero screen light 1000403x

Compass — корпоративный мессенджер с открытым исходным кодом, который можно развернуть на собственном сервере, что особенно ценно для компаний, заботящихся о безопасности данных. Он поддерживает видеоконференции до 1000 участников, личные и групповые чаты, избранные переписки, разделение чатов на «пространства» и комментарии к сообщениям. Есть встроенные инструменты для сбора статистики о действиях пользователей в команде, что делает его удобным для управления большими коллективами.

Плюсы:

  • Конференции до 1000 участников, разделение чатов на пространства;
  • Сбор статистики, комментарии к сообщениям;
  • Поддержка Android, iOS, Windows, macOS, Linux и HarmonyOS.

Минусы:

  • Нет тёмной темы;
  • Отсутствует веб-версия и демонстрация экрана.

eXpress

glavnaya 2 1

eXpress — российская платформа для корпоративных коммуникаций, которая насчитывает более миллиона активных пользователей. Она поддерживает голосовые и видеозвонки, конференции до 250 участников, обмен медиа, контактами, геолокацией, а также встроенные инструменты для редактирования изображений. Функция автоматического удаления сообщений по таймеру помогает контролировать конфиденциальность переписки.

Плюсы:

  • Конференции до 250 участников, голосовая и видеосвязь;
  • Обмен медиа, контактами, геолокацией;
  • Инструменты редактирования изображений и автоудаления сообщений.

Минусы:

  • Ограничение размера файлов до 25 МБ в бесплатной версии;
  • Нет видеоконференций без подписки.

Пачка

pachca scr 01 2

«Пачка» — корпоративный мессенджер, аналог Slack, который можно интегрировать в бизнес-платформы, но он подходит и для личных целей. Поддерживает аудио- и видеозвонки, конференции до 100 участников, чаты, ветки, реакции и обмен файлами. Есть возможность приглашать внешних участников через гостевые аккаунты и резервное копирование данных.

Плюсы:

  • Звонки и конференции до 100 участников;
  • Поддержка веток, реакций, обмена файлами;
  • Бесплатные гостевые аккаунты, резервное копирование.

Минусы:

  • Нет аудиосообщений;
  • Нельзя подключить несколько аккаунтов.

Google Meet

miro

Google Meet — популярная платформа для онлайн-встреч, которая подходит как для бизнеса, так и для личных разговоров. Бесплатная версия поддерживает до 100 участников, а платная — до 250. Среди функций — демонстрация экрана, запись встреч, виртуальные фоны, субтитры и облачное шифрование. Работает на всех устройствах через браузер или приложение.

Плюсы:

  • Звонки до 100 или 250 участников в зависимости от тарифа;
  • Демонстрация экрана, запись встреч, виртуальные фоны;
  • Субтитры и облачное шифрование.

Минусы:

  • Возможны ограничения работы в России в будущем.

FaceTime

facetime group call on ipad and iphone

FaceTime — встроенный сервис Apple для аудио- и видеозвонков с высоким качеством передачи. Работает на iPhone, iPad и Mac, интегрируется с iMessage и календарём, что позволяет планировать звонки и быстро к ним подключаться.

Плюсы:

  • Высокое качество связи, интеграция с iMessage и календарём;
  • Простое планирование и запуск звонков.

Минусы:

  • Доступен только на устройствах Apple;
  • Нет текстового чата и обмена файлами.

Botim

347550956503270

Botim — международный мессенджер с поддержкой голосовых и видеозвонков, в том числе групповых до 500 участников. Позволяет обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, фото, видео, стикерами и эмодзи. Доступен на Android, iOS, Windows, macOS и Linux.

Плюсы:

  • Групповые видеозвонки до 500 участников;
  • Обмен сообщениями, медиа, стикерами и эмодзи.

Минусы:

  • Некоторые функции доступны только по подписке;
  • Возможны сбои и вылеты приложения.

Briar

aqaktldfdpcftyvhtbpez5jqgalzr bnm1i1ibvgu9jlqh7eeagq7kbocfd8mco

Briar — мессенджер, работающий без интернета через Bluetooth или Wi-Fi Direct. Подходит для общения в зонах без связи, так как синхронизирует сообщения при прямом подключении устройств. Полезен в поездках, походах или при сбоях сетей.

Плюсы:

  • Работает без интернета через Bluetooth или Wi-Fi Direct;
  • Безопасное локальное общение.

Минусы:

  • Ограниченный радиус действия;
  • Нет поддержки голосовых и видеозвонков.

Bridgefy

unnamed 8 1
unnamed 9 1
unnamed 10 1

Bridgefy — приложение для офлайн-общения через Bluetooth с радиусом действия до 100 метров. Используется на фестивалях, в туристических походах и в условиях перебоев связи. Передаёт текстовые сообщения без доступа к интернету.

Плюсы:

  • Работа без интернета через Bluetooth;
  • Радиус действия до 100 метров.

Минусы:

Зависимость от близости устройств.

Нет голосовой и видеосвязи;

