В России начали ограничивать голосовые вызовы в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp. Для пользователей это означает, что привычный способ общения перестаёт работать, особенно при деловых переговорах или быстрых личных созвонах. Однако альтернативы есть — от российских приложений до международных сервисов, которые пока доступны.
Мы собрали подробный обзор сервисов, которые могут заменить голосовую связь в иностранных мессенджерах — с описанием функций, сильных и слабых сторон.
Почему звонки перестали работать
По данным СМИ, ограничения связаны с требованиями по передаче данных и обеспечению безопасности. При этом текстовые чаты продолжают работать, но голосовые функции блокируются на стороне операторов связи. Такая ситуация уже затронула пользователей в разных регионах страны.
VK Messenger
VK Messenger — полноценное приложение для чатов, голосовых и видеозвонков, которое интегрировано в экосистему VK и доступно на всех основных платформах: Windows, macOS, Linux, Android, iOS и в веб-версии. Оно поддерживает групповые разговоры с неограниченным числом участников, а передача файлов объёмом до 4 ГБ делает его удобным инструментом для обмена медиа и документами. Приложение отличается быстрым открытием медиа, возможностью сортировки чатов по папкам, закрепления важных переписок и поиска по истории сообщений. Дополнительный бонус — интеграция с «Сферум» для проведения лекций и онлайн-уроков, что особенно полезно в образовательной среде.
Плюсы:
- Голосовые и видеозвонки, групповые чаты без ограничения по участникам;
- Отправка файлов до 4 ГБ, ускоренная загрузка медиа, интеграция с «Сферум»;
- Папки для чатов, закрепление переписок, быстрый поиск и синхронизация между устройствами.
Минусы:
- Нет поддержки ботов и каналов;
- Возможны баги с отображением непрочитанных сообщений и редкие вылеты приложения.
Яндекс Мессенджер
«Яндекс Мессенджер» изначально создавался для корпоративного сегмента, но благодаря функциональности и интеграции с экосистемой «Яндекса» стал востребован и у обычных пользователей. Он поддерживает аудио- и видеозвонки до 40 участников, позволяет создавать приватные и групповые чаты, каналы, оставлять реакции и комментарии к сообщениям. Приложение глубоко связано с сервисами «Яндекс.Диск», «Календарь» и «Почта», что удобно при работе с документами и планировании встреч. Интерфейс минималистичный и удобный, уведомления приходят стабильно, а синхронизация между устройствами быстрая.
Плюсы:
- Приватные и групповые чаты, каналы, реакции, комментарии;
- Интеграция с «Яндекс.Диском», почтой и календарём;
- Стабильные уведомления, поддержка звонков до 40 участников.
Минусы:
- Нет выделения текста, стикеров и хештегов;
- Нельзя сортировать чаты по папкам и просматривать список подключённых устройств.
Max
Max — российское национальное приложение, которое активно продвигается как замена зарубежным мессенджерам. Оно поддерживает голосовые и видеозвонки без ограничений по времени и числу участников, демонстрацию экрана, сетку участников и групповые конференции. Приложение включает в себя текстовые чаты, голосовые сообщения, стикеры, эмодзи, встроенную нейросеть GigaChat, а также передачу файлов до 4 ГБ. Max сочетает функции для личного общения, работы и развлечений, включая мини-приложения и чат-боты.
Плюсы:
- Личные и групповые звонки, демонстрация экрана, сетка участников;
- Голосовые и текстовые сообщения, стикеры, мини-приложения, GigaChat;
- Передача файлов до 4 ГБ.
Минусы:
- Сохраняет IP-адреса, контакты и активность пользователей.
Compass
Compass — корпоративный мессенджер с открытым исходным кодом, который можно развернуть на собственном сервере, что особенно ценно для компаний, заботящихся о безопасности данных. Он поддерживает видеоконференции до 1000 участников, личные и групповые чаты, избранные переписки, разделение чатов на «пространства» и комментарии к сообщениям. Есть встроенные инструменты для сбора статистики о действиях пользователей в команде, что делает его удобным для управления большими коллективами.
Плюсы:
- Конференции до 1000 участников, разделение чатов на пространства;
- Сбор статистики, комментарии к сообщениям;
- Поддержка Android, iOS, Windows, macOS, Linux и HarmonyOS.
Минусы:
- Нет тёмной темы;
- Отсутствует веб-версия и демонстрация экрана.
eXpress
eXpress — российская платформа для корпоративных коммуникаций, которая насчитывает более миллиона активных пользователей. Она поддерживает голосовые и видеозвонки, конференции до 250 участников, обмен медиа, контактами, геолокацией, а также встроенные инструменты для редактирования изображений. Функция автоматического удаления сообщений по таймеру помогает контролировать конфиденциальность переписки.
Плюсы:
- Конференции до 250 участников, голосовая и видеосвязь;
- Обмен медиа, контактами, геолокацией;
- Инструменты редактирования изображений и автоудаления сообщений.
Минусы:
- Ограничение размера файлов до 25 МБ в бесплатной версии;
- Нет видеоконференций без подписки.
Пачка
«Пачка» — корпоративный мессенджер, аналог Slack, который можно интегрировать в бизнес-платформы, но он подходит и для личных целей. Поддерживает аудио- и видеозвонки, конференции до 100 участников, чаты, ветки, реакции и обмен файлами. Есть возможность приглашать внешних участников через гостевые аккаунты и резервное копирование данных.
Плюсы:
- Звонки и конференции до 100 участников;
- Поддержка веток, реакций, обмена файлами;
- Бесплатные гостевые аккаунты, резервное копирование.
Минусы:
- Нет аудиосообщений;
- Нельзя подключить несколько аккаунтов.
Google Meet
Google Meet — популярная платформа для онлайн-встреч, которая подходит как для бизнеса, так и для личных разговоров. Бесплатная версия поддерживает до 100 участников, а платная — до 250. Среди функций — демонстрация экрана, запись встреч, виртуальные фоны, субтитры и облачное шифрование. Работает на всех устройствах через браузер или приложение.
Плюсы:
- Звонки до 100 или 250 участников в зависимости от тарифа;
- Демонстрация экрана, запись встреч, виртуальные фоны;
- Субтитры и облачное шифрование.
Минусы:
- Возможны ограничения работы в России в будущем.
FaceTime
FaceTime — встроенный сервис Apple для аудио- и видеозвонков с высоким качеством передачи. Работает на iPhone, iPad и Mac, интегрируется с iMessage и календарём, что позволяет планировать звонки и быстро к ним подключаться.
Плюсы:
- Высокое качество связи, интеграция с iMessage и календарём;
- Простое планирование и запуск звонков.
Минусы:
- Доступен только на устройствах Apple;
- Нет текстового чата и обмена файлами.
Botim
Botim — международный мессенджер с поддержкой голосовых и видеозвонков, в том числе групповых до 500 участников. Позволяет обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, фото, видео, стикерами и эмодзи. Доступен на Android, iOS, Windows, macOS и Linux.
Плюсы:
- Групповые видеозвонки до 500 участников;
- Обмен сообщениями, медиа, стикерами и эмодзи.
Минусы:
- Некоторые функции доступны только по подписке;
- Возможны сбои и вылеты приложения.
Briar
Briar — мессенджер, работающий без интернета через Bluetooth или Wi-Fi Direct. Подходит для общения в зонах без связи, так как синхронизирует сообщения при прямом подключении устройств. Полезен в поездках, походах или при сбоях сетей.
Плюсы:
- Работает без интернета через Bluetooth или Wi-Fi Direct;
- Безопасное локальное общение.
Минусы:
- Ограниченный радиус действия;
- Нет поддержки голосовых и видеозвонков.
Bridgefy
Bridgefy — приложение для офлайн-общения через Bluetooth с радиусом действия до 100 метров. Используется на фестивалях, в туристических походах и в условиях перебоев связи. Передаёт текстовые сообщения без доступа к интернету.
Плюсы:
- Работа без интернета через Bluetooth;
- Радиус действия до 100 метров.
Минусы:
Зависимость от близости устройств.
Нет голосовой и видеосвязи;