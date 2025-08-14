В России начали ограничивать голосовые вызовы в популярных мессенджерах Telegram и WhatsApp. Для пользователей это означает, что привычный способ общения перестаёт работать, особенно при деловых переговорах или быстрых личных созвонах. Однако альтернативы есть — от российских приложений до международных сервисов, которые пока доступны.

Мы собрали подробный обзор сервисов, которые могут заменить голосовую связь в иностранных мессенджерах — с описанием функций, сильных и слабых сторон.





Почему звонки перестали работать

По данным СМИ, ограничения связаны с требованиями по передаче данных и обеспечению безопасности. При этом текстовые чаты продолжают работать, но голосовые функции блокируются на стороне операторов связи. Такая ситуация уже затронула пользователей в разных регионах страны.

VK Messenger

VK Messenger — полноценное приложение для чатов, голосовых и видеозвонков, которое интегрировано в экосистему VK и доступно на всех основных платформах: Windows, macOS, Linux, Android, iOS и в веб-версии. Оно поддерживает групповые разговоры с неограниченным числом участников, а передача файлов объёмом до 4 ГБ делает его удобным инструментом для обмена медиа и документами. Приложение отличается быстрым открытием медиа, возможностью сортировки чатов по папкам, закрепления важных переписок и поиска по истории сообщений. Дополнительный бонус — интеграция с «Сферум» для проведения лекций и онлайн-уроков, что особенно полезно в образовательной среде.

Плюсы:

Голосовые и видеозвонки, групповые чаты без ограничения по участникам;

Отправка файлов до 4 ГБ, ускоренная загрузка медиа, интеграция с «Сферум»;

Папки для чатов, закрепление переписок, быстрый поиск и синхронизация между устройствами.

Минусы:





Нет поддержки ботов и каналов;

Возможны баги с отображением непрочитанных сообщений и редкие вылеты приложения.

Яндекс Мессенджер

«Яндекс Мессенджер» изначально создавался для корпоративного сегмента, но благодаря функциональности и интеграции с экосистемой «Яндекса» стал востребован и у обычных пользователей. Он поддерживает аудио- и видеозвонки до 40 участников, позволяет создавать приватные и групповые чаты, каналы, оставлять реакции и комментарии к сообщениям. Приложение глубоко связано с сервисами «Яндекс.Диск», «Календарь» и «Почта», что удобно при работе с документами и планировании встреч. Интерфейс минималистичный и удобный, уведомления приходят стабильно, а синхронизация между устройствами быстрая.

Плюсы:

Приватные и групповые чаты, каналы, реакции, комментарии;

Интеграция с «Яндекс.Диском», почтой и календарём;

Стабильные уведомления, поддержка звонков до 40 участников.

Минусы:

Нет выделения текста, стикеров и хештегов;

Нельзя сортировать чаты по папкам и просматривать список подключённых устройств.

Max

Max — российское национальное приложение, которое активно продвигается как замена зарубежным мессенджерам. Оно поддерживает голосовые и видеозвонки без ограничений по времени и числу участников, демонстрацию экрана, сетку участников и групповые конференции. Приложение включает в себя текстовые чаты, голосовые сообщения, стикеры, эмодзи, встроенную нейросеть GigaChat, а также передачу файлов до 4 ГБ. Max сочетает функции для личного общения, работы и развлечений, включая мини-приложения и чат-боты.

Плюсы:

Личные и групповые звонки, демонстрация экрана, сетка участников;

Голосовые и текстовые сообщения, стикеры, мини-приложения, GigaChat;

Передача файлов до 4 ГБ.

Минусы:

Сохраняет IP-адреса, контакты и активность пользователей.

Compass

Compass — корпоративный мессенджер с открытым исходным кодом, который можно развернуть на собственном сервере, что особенно ценно для компаний, заботящихся о безопасности данных. Он поддерживает видеоконференции до 1000 участников, личные и групповые чаты, избранные переписки, разделение чатов на «пространства» и комментарии к сообщениям. Есть встроенные инструменты для сбора статистики о действиях пользователей в команде, что делает его удобным для управления большими коллективами.

Плюсы:

Конференции до 1000 участников, разделение чатов на пространства;

Сбор статистики, комментарии к сообщениям;

Поддержка Android, iOS, Windows, macOS, Linux и HarmonyOS.

Минусы:

Нет тёмной темы;

Отсутствует веб-версия и демонстрация экрана.

eXpress

eXpress — российская платформа для корпоративных коммуникаций, которая насчитывает более миллиона активных пользователей. Она поддерживает голосовые и видеозвонки, конференции до 250 участников, обмен медиа, контактами, геолокацией, а также встроенные инструменты для редактирования изображений. Функция автоматического удаления сообщений по таймеру помогает контролировать конфиденциальность переписки.

Плюсы:

Конференции до 250 участников, голосовая и видеосвязь;

Обмен медиа, контактами, геолокацией;

Инструменты редактирования изображений и автоудаления сообщений.

Минусы:

Ограничение размера файлов до 25 МБ в бесплатной версии;

Нет видеоконференций без подписки.

Пачка

«Пачка» — корпоративный мессенджер, аналог Slack, который можно интегрировать в бизнес-платформы, но он подходит и для личных целей. Поддерживает аудио- и видеозвонки, конференции до 100 участников, чаты, ветки, реакции и обмен файлами. Есть возможность приглашать внешних участников через гостевые аккаунты и резервное копирование данных.

Плюсы:

Звонки и конференции до 100 участников;

Поддержка веток, реакций, обмена файлами;

Бесплатные гостевые аккаунты, резервное копирование.

Минусы:

Нет аудиосообщений;

Нельзя подключить несколько аккаунтов.

Google Meet

Google Meet — популярная платформа для онлайн-встреч, которая подходит как для бизнеса, так и для личных разговоров. Бесплатная версия поддерживает до 100 участников, а платная — до 250. Среди функций — демонстрация экрана, запись встреч, виртуальные фоны, субтитры и облачное шифрование. Работает на всех устройствах через браузер или приложение.

Плюсы:

Звонки до 100 или 250 участников в зависимости от тарифа;

Демонстрация экрана, запись встреч, виртуальные фоны;

Субтитры и облачное шифрование.

Минусы:

Возможны ограничения работы в России в будущем.

FaceTime

FaceTime — встроенный сервис Apple для аудио- и видеозвонков с высоким качеством передачи. Работает на iPhone, iPad и Mac, интегрируется с iMessage и календарём, что позволяет планировать звонки и быстро к ним подключаться.

Плюсы:

Высокое качество связи, интеграция с iMessage и календарём;

Простое планирование и запуск звонков.

Минусы:

Доступен только на устройствах Apple;

Нет текстового чата и обмена файлами.

Botim

Botim — международный мессенджер с поддержкой голосовых и видеозвонков, в том числе групповых до 500 участников. Позволяет обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, фото, видео, стикерами и эмодзи. Доступен на Android, iOS, Windows, macOS и Linux.

Плюсы:

Групповые видеозвонки до 500 участников;

Обмен сообщениями, медиа, стикерами и эмодзи.

Минусы:

Некоторые функции доступны только по подписке;

Возможны сбои и вылеты приложения.

Briar

Briar — мессенджер, работающий без интернета через Bluetooth или Wi-Fi Direct. Подходит для общения в зонах без связи, так как синхронизирует сообщения при прямом подключении устройств. Полезен в поездках, походах или при сбоях сетей.

Плюсы:

Работает без интернета через Bluetooth или Wi-Fi Direct;

Безопасное локальное общение.

Минусы:

Ограниченный радиус действия;

Нет поддержки голосовых и видеозвонков.

Bridgefy

Bridgefy — приложение для офлайн-общения через Bluetooth с радиусом действия до 100 метров. Используется на фестивалях, в туристических походах и в условиях перебоев связи. Передаёт текстовые сообщения без доступа к интернету.

Плюсы:

Работа без интернета через Bluetooth;

Радиус действия до 100 метров.

Минусы:

Зависимость от близости устройств.

Нет голосовой и видеосвязи;