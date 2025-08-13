Роскомнадзор сообщил о введении частичных ограничений на голосовые звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. По данным ведомства, эти сервисы стали ключевыми каналами для телефонного мошенничества, а также вовлечения граждан России в противоправную деятельность.

Мера введена в ответ на материалы правоохранительных органов и многочисленные обращения граждан, говорится в сообщении РКН. Остальные функции мессенджеров продолжают работать без ограничений.

Звонки через мессенджеры ограничили из-за преступной активности

В Роскомнадзоре уточнили, что WhatsApp и Telegram стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан». В связи с этим ведомство начало принимать меры по блокировке голосового функционала.

Ранее представители крупнейших операторов связи — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 — предложили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Об этом сообщили Forbes и журналистка Ксения Собчак со ссылкой на правительственный источник. В РБК подтвердили, что такая инициатива действительно выдвигалась в мае, однако поддержки не получила.

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что его компании не известно о подобных запросах от операторов.

В Госдуме опасаются негативной реакции на блокировки

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев («Новые люди») раскритиковал запрет голосовых вызовов в мессенджерах. Он считает, что это вызовет недовольство граждан и приведёт к массовым попыткам обхода блокировок, что, в свою очередь, усложнит борьбу с кибермошенниками. По его словам, предложение операторов — утопия.





Также Ткачев отметил, что пользователи всё реже звонят по традиционной телефонной связи, из-за чего телеком-компании теряют доходы, необходимые для поддержания инфраструктуры. При этом её содержание дорожает — с точки зрения обеспечения стабильной связи.

10 и 11 августа пользователи жаловались на сбои в работе WhatsApp и Telegram. В РКН не стали комментировать возможную связь с тестированием ограничений. Источник РБК в одном из операторов связи опроверг эту версию.

Власти рассматривают возможность запрета WhatsApp

Ещё в июле первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин заявил, что WhatsApp, «с очень большой долей вероятности», может попасть в список программного обеспечения из недружественных стран, подлежащего ограничению. Он подчеркнул, что сервису следует готовиться к возможному уходу с российского рынка.

По его словам, WhatsApp ежедневно используют 68 % россиян, а Telegram — 55 %. В качестве альтернативы депутат упомянул российский мессенджер, не уточнив название.

При этом Горелкин отметил, что Telegram в такой список не попадёт — при условии соблюдения требований российского законодательства. Сам Павел Дуров назвал сообщения о возможном уходе Telegram из России фейковыми и связал их с кампанией по дискредитации платформы.

WhatsApp лидирует по охвату в России

Согласно данным Mediascope за апрель 2025 года, WhatsApp остаётся самым популярным интернет-сервисом в России. Его месячный охват составляет 97,4 млн человек (79,2 % населения старше 12 лет). Среднесуточный охват — 84,4 млн (68,6 %).

Для сравнения, у соцсети «ВКонтакте» — 93,8 млн в месяц и 59,2 млн в сутки. Telegram занимает третье место с показателями 90,5 млн и 68,3 млн соответственно.