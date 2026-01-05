На проходящей выставке CES 2026 компания Hisense представила значительное расширение своего технологического портфолио, представив как усовершенствованные модели на базе RGB mini-LED, так и прорывное решение в сегменте MicroLED.

Основное внимание было уделено развитию технологии RGB mini-LED, впервые широко представленной на CES 2025 в модели 116UX RGB. К ней теперь присоединяются более доступные серии UR9 и UR8, предлагающие диагонали от 55 до 100 дюймов. Эта технология, использующая отдельные красные, зелёные и синие светодиоды в каждой линзе, обеспечивает расширенный цветовой охват и повышенную контрастность.

Ключевой инновацией стала эволюция этой панели — RGB mini-LED Evo. В её оптическую систему добавлен четвёртый, голубой светодиод, на который особенно чувствителен человеческий глаз. По заявлению Hisense, это позволяет добиться беспрецедентно реалистичной цветопередачи. Первым носителем технологии станет Hisense 116UXS с диагональю 116 дюймов. Он оснащён процессором Hi-Vew AI Engine RGB для анализа и улучшения контраста и цвета в реальном времени. Новинка заявлена как рекордсмен по охвату цветового пространства BT.2020 — 110%, превосходя предыдущий рекорд в 92,64%, установленный моделью 116UX.

Параллельно Hisense представила прорыв в сегменте самоизлучающих дисплеев — технологию RGBY MicroLED. Она добавляет жёлтый цвет в качестве четвёртого основного субпикселя, что, согласно компании, улучшает углы обзора, чёткость и долговечность дисплея. Первым устройством на этой платформе стал гигантский Hisense 163MX с диагональю 163 дюйма, также обеспечивающий 100% охват BT.2020 и работающий на процессоре Hi-View AI Engine RGB.

Таким образом, Hisense демонстрирует стратегию атаки на оба премиальных сегмента рынка: с одной стороны, совершенствуя технологию mini-LED для конкуренции с OLED, а с другой — предлагая инновационное решение MicroLED для рынка сверхкрупных дисплеев. Официальные цены и даты начала продаж анонсированных моделей будут объявлены позднее.



