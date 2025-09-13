С выходом iOS 26 Apple добавила новый визуальный стиль Liquid Glass, и теперь иконки на домашнем экране можно сделать полностью прозрачными. Функция уже доступна в публичной бета-версии системы.

Как включить прозрачные иконки

Нажмите и удерживайте палец на пустом месте рабочего стола, пока иконки не начнут «танцевать» (вибрировать). В левом верхнем углу появится кнопка Edit — нажмите её, затем выберите Customize. Внизу откроется меню с вариантами оформления: Light, Dark, Tinted и Clear. Нажмите Clear — и иконки сразу станут прозрачными.

Теперь домашний экран будет выглядеть «воздушнее»: сквозь иконки будет видно обои. Это особенно эффектно смотрится, если вы подобрали красивый фон.





Как вернуть стандартный вид

Если прозрачный стиль наскучит, можно повторить те же шаги и выбрать другой вариант — например, Tinted или стандартный светлый / тёмный режим.