С выходом iOS 26 Apple добавила новый визуальный стиль Liquid Glass, и теперь иконки на домашнем экране можно сделать полностью прозрачными. Функция уже доступна в публичной бета-версии системы.
Как включить прозрачные иконки
- Нажмите и удерживайте палец на пустом месте рабочего стола, пока иконки не начнут «танцевать» (вибрировать).
- В левом верхнем углу появится кнопка Edit — нажмите её, затем выберите Customize.
- Внизу откроется меню с вариантами оформления: Light, Dark, Tinted и Clear.
- Нажмите Clear — и иконки сразу станут прозрачными.
Теперь домашний экран будет выглядеть «воздушнее»: сквозь иконки будет видно обои. Это особенно эффектно смотрится, если вы подобрали красивый фон.
Как вернуть стандартный вид
Если прозрачный стиль наскучит, можно повторить те же шаги и выбрать другой вариант — например, Tinted или стандартный светлый / тёмный режим.