Начался летний сезон анонсов игр. В то время как Summer Game Fest и Xbox Games Showcase пройдут чуть позже — уже в эти выходные, Sony открыла сезон с очень интересной презентацией PS5. В конце концов, вторая половина 2025 года была для компании небольшой загадкой перед сегодняшней трансляцией. Уже было известно, что Death Stranding 2: On the Beach, Marathon и Ghost of Yotei будут крупнейшими грядущими играми для этой системы, но за 40 минут трансляции компания показала еще несколько новинок, которые многим наверняка понравятся.

Начав с неожиданного возрождения Lumines, Sony продемонстрировала целую серию трейлеров. Среди них были такие долгожданные игры, как Pragmata, и большие сюрпризы, как Nioh 3. Мы даже получили римейк Final Fantasy Tactics, которого, скорее всего, никто даже и не ждал.

Новая ритм-игра Lumines Arise

Серия ритм-игр Lumines возвращается этой осенью. Lumines Arise — новейшая игра от Enhance, студии, которая создала Tetris Effect. Культовая классическая музыкальная игра получает психоделическое переосмысление, очень похожее на стиль Tetris Effect. Игра выйдет на PS5 и PlayStation VR2 осенью этого года.

Новые подробности о Pragmata

После анонса несколько лет назад, загадочная Pragmata от Capcom наконец-то получила новый трейлер, который раскрывает больше подробностей об этой научно-фантастической игре. Похоже, это шутер от третьего лица о космонавте, который путешествует с маленькой девочкой по имени Диана. Официальная дата выхода игры не была объявлена, но Capcom теперь сообщает, что она должна появиться на PS5 где-то в 2026 году.

Romeo is a Dead Man — новая игра Suda51

Создатель No More Heroes Suda51 вернулся с новой игрой под названием Romeo is a Dead Man. Разработанный Grasshopped Studios, проект представляет собой предсказуемо ультранасильственную экшн-игру с множеством мечей, оружия и стиля. Это несомненно работа Suda51. Релиз игры на PS5 запланирован на 2026 год.

Ремастер Final Fantasy Tactics

Культовая классическая стратегическая игра Final Fantasy Tactics получит ремастер. Проект под названием Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles будет включать в себя как оригинальную игру 1997 года, так и переработанную версию. Игра выйдет на PS4 и PS5 30 сентября. Предзаказы доступны с сегодняшнего дня.

Nioh 3 готовится поднять ад

Серия Nioh возвращается. Koei Tecmo объявила, что Nioh 3 выйдет в 2026 году, и представила новый трейлер. Ролик вышел довольно-таки напряженным и показывал жестокие сражения с огромными боссами. В игре будет больше открытых для исследования областей, что отличает ее от предыдущих игр. Демо-версия уже доступна на PS5.

Дебютный трейлер 007: First Light

Наконец-то мы смогли подробно ознакомиться с игрой Io Interactive о Джеймсе Бонде, 007: First Light. Новый трейлер продемонстрировал самую кинематографичную игру Io, в которой акцент сделан на стелсе и вождении. Главная суть сюжета — история о том как Джеймс Бонд стал супершпионом и тем, кем мы его знаем. Дата выхода First Light не была объявлена, но игра выйдет в 2026 году. Более подробная информация о проекте будет опубликована этим летом.

Marvel Tokon Fighting Souls

Разработчики серии Guilty Gear вернулись с новой файтинговой игрой — и на этот раз она посвящена Marvel. Marvel Tokon Fighting Souls — это новая 2D-файтинговая игра, в которой представлены несколько персонажей из вселенной комиксов. В трейлере показаны такие бойцы, как Доктор Дум, Шторм, Железный Человек и многие другие. Проект представляет собой командную файтинговую игру 4 на 4, в которой игроки могут меняться героями из предложенного списка. Удивительно, но, похоже, это будет первая игра Sony, созданная в сотрудничестве с PlayStation Studios. Ее запуск запланирован на 2026 год для PS5 и ПК.

Все остальное

Silent Hill F получил новый трейлер, в котором была объявлена дата выхода — 25 сентября.

Bloodstained: The Scarlet Engagement — еще одна 2D-ода Castlevania, выпуск которой запланирован на 2026 год.

Digimon Story: Time Stranger получил новый трейлер и дату выхода — 3 октября.

Baby Steps от Devolver Digital выйдет 8 сентября.

Hirogami — новая roguelike-игра от Bandai Namco, построенная вокруг визуального стиля papercraft. Она выйдет 3 сентября.

Everybody’s Golf: Hot Shots выйдет 5 сентября и будет включать Pac-Man в качестве игрового бонуса за предзаказ.

Ninja Gaiden: Ragebound выйдет 31 июля для PS4 и PS5.

Игра Cairn, посвященная скалолазанию, выйдет 5 ноября. Демо-версия будет доступна позже сегодня.

Следующим выпуском серии Gold Master от Digital Eclipse станет Mortal Kombat Legacy Kollection, которая добавляет ролбэк-неткод в несколько классических игр.

Sony выпускает свой первый в истории джойстик для файтингов под кодовым названием Project Defiance.

Meta* Gear Solid Delta: Snake Eater получил новый трейлер перед выходом в августе.

Thief VR: Legacy of Shadow принесет классическую серию иммерсивных симуляторов на PlayStation VR 2 в следующем году.

Разработчик Road 96 представляет новую многопользовательскую игру с сюжетом под названием Tides of Tomorrow, которая выйдет 24 февраля 2026 года.

Astro Bot получит бесплатное обновление в конце этого месяца с пятью новыми уровнями испытаний и ботом на тему Ghost of Yotei.

Sea of Remnants — новая пиратская игра, которая выйдет на PS5 в 2026 году.

Трейлер Sword of the Sea, последней игры от студии, создавшей Abzu. Релиз запланирован на 19 августа.

FBC: Firebreak от Remedy появится в каталоге игр PS Plus 17 июня.

PS Plus Classics пополнится играми Dues Ex, Twisted Metal 3 и 4, Resident Evil 2 и 3, Myst и Riven.

В июле состоится подробный стрим по игре Ghost of Yotei.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.