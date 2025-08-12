В Китае стартовали предварительные продажи модернизированного гибридного SUV Tank 500. За первые два часа дилеры оформили 7289 заявок. Цена модели находится в диапазоне от 360 000 до 388 800 юаней (примерно 3,98–4,19 млн рублей).

Покупателям предлагают ряд бонусов: скидку в 8000 юаней, бесплатную систему ночного видения, технологический пакет и сиденья с функцией массажа.

Внешние изменения и новые технологии

Как отмечает CarNewsChina, экстерьер модели почти не изменился, но в линейке появился новый зелёный оттенок кузова. Главное техническое нововведение — установленный на крыше датчик LiDAR ATX от компании Hesai.

Размеры автомобиля составляют 5078×1934×1905 мм, колесная база — 2850 мм, клиренс — 210 мм.

Обновлённый интерьер

Наибольшие изменения затронули салон. Переключатель трансмиссии перенесли на рулевую колонку, освободив пространство на центральном тоннеле для двух беспроводных зарядных площадок и панели физических кнопок.

Водителю доступны 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, 15,6-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и проекционный дисплей. Среди новых элементов — потоковое зеркало заднего вида, встроенный холодильник и потолочный экран для пассажиров второго ряда диагональю 17,3 дюйма.





Версии и характеристики

Модель предлагается в двух гибридных вариантах: